Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig gruplarında 4. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

- Beyaz Grup:

Bayburt Özel İdare-Menemen FK: 1-2

Sivas Belediyespor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-1

Ankaraspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-0

İnegölspor-Bitexen Düzcespor: 0-1

Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor: 1-1

Batman Petrolspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0

Çorum FK-Bursaspor: 2-1

Tarsus İdmanyurdu-Isparta 32 Spor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Somaspor: 0-0

- Kırmızı Grup:

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1461 Trabzon FK-İskenderunspor: 0-1

Adıyaman FK-Silahtaroğlu Vanspor: 1-1

Pazarspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-2

Serik Belediyespor-Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 3-0

Sarıyer-Kocaelispor: 3-3

Uşakspor-GMG Kastamonuspor: 1-1

Weecoins Kırklarelispor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 1-0

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Etimesgut Belediyespor: 0-3

Fethiyespor-Diyarbekirspor: 3-1

Bucaspor 1928-Ankara Demirspor: 1-0



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