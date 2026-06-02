Pekmez ve pancar suyu yollara dökülüyor! Nedeni şaşırttı

Kış aylarında kar ve buzla mücadelede yıllardır kullanılan yol tuzu, çevreye ve altyapıya verdiği zarar nedeniyle tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu soruna çözüm arayan bazı ülkeler ise dikkat çeken bir yönteme yöneldi. Şeker pancarından elde edilen yan ürünler ve pekmez, artık yolların buzlanmasını önlemek için kullanılıyor.
Uzmanlara göre pancar suyu kalıntıları ve pekmez gibi tarımsal ürünler, tuzun asfalt yüzeyine daha güçlü şekilde tutunmasını sağlıyor. Böylece tuz yağmur, kar ve yoğun trafik nedeniyle kolayca yoldan uzaklaşmıyor, daha düşük sıcaklıklarda da etkisini koruyor.
Yapılan araştırmalar, organik katkılarla hazırlanan karışımlar sayesinde aynı etkiyi elde etmek için daha az tuz kullanılabildiğini ortaya koydu. Bazı uygulamalarda tuz tüketiminin yüzde 30'a kadar azaltıldığı belirtiliyor.
ABD'nin New Jersey ve North Dakota eyaletlerinde pancar suyu bazlı karışımlar tercih edilirken, New Hampshire ve Maine'de pekmez içeren çözümler kullanılıyor. Wisconsin'de ise peynir üretiminden arta kalan salamura sıvıları buzlanmaya karşı değerlendiriliyor.
Yetkililer, hedefin tuzu tamamen bırakmak olmadığını, daha az tuz kullanarak yolları güvenli tutarken köprüler, viyadükler ve araçlarda oluşan korozyonu azaltmak olduğunu söylüyor.
