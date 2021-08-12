Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ricardo de Burgos, Roberto del Palomar, Jon Nunez​​​​​​​ (İspanya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Kayode, James, Sefa Yılmaz

Dinamo Batum: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion

Sarı kart: Dk. 2 Manjgaladze (Dinamo Batum), Dk. 25 Ahmet Oğuz, Dk. 45 Fajr (Sivasspor)

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında oynanan 3. eleme turu rövanş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

13. dakikada Fajr'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Dinamo Batum'un kalecisi Alavidze çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

23. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına yerden gönderdiği top, Sefa Yılmaz'a gelmeden önce rakip defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

26. dakikada Ahmet Oğuzun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışına ceza alanı içinde iyi yükselen James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alavidze de kaldı.

45. dakikada Flamarion'un ceza alanının solundan yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

- Maçtan notlar

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.



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