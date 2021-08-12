YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

12.08.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 0 - Dinamo Batum: 0 (İlk yarı)

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ricardo de Burgos, Roberto del Palomar, Jon Nunez​​​​​​​ (İspanya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Kayode, James, Sefa Yılmaz

Dinamo Batum: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion

Sarı kart: Dk. 2 Manjgaladze (Dinamo Batum), Dk. 25 Ahmet Oğuz, Dk. 45 Fajr (Sivasspor)

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında oynanan 3. eleme turu rövanş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

13. dakikada Fajr'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Dinamo Batum'un kalecisi Alavidze çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

23. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına yerden gönderdiği top, Sefa Yılmaz'a gelmeden önce rakip defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

26. dakikada Ahmet Oğuzun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışına ceza alanı içinde iyi yükselen James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alavidze de kaldı.

45. dakikada Flamarion'un ceza alanının solundan yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

- Maçtan notlar

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören bir daha bakıyor! Orman yangınlarına dikkat çekmek için yaptıGören bir daha bakıyor! Orman yangınlarına dikkat çekmek için yaptı
PARTNERBirce Akalay'ın aşk tatiliBirce Akalay'ın aşk tatili
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sivas'ta 13 projenin temel atma törenine katıldı:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sivas'ta 13 projenin temel atma törenine katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor

Sivas Namaz Vakitleri 12 Ağustos Perşembe

İmsak
03:58
Sabah
05:34
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:40
Yatsı
21:09

Sivas Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Perşembe

Özden Eczanesi
Merkez
Selma Eczanesi
Merkez
Süha Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Zara Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.