Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Medical Park

Hakemler: Matej Jug, Manuel Vidali, Robert Vukan (Slovenya Futbol Federasyonu)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov

Sarı kartlar: Dk. 14 Peres (Trabzonspor) Dk. 15 Vina (Roma)

Trabzonspor ile İtalya temsilcisi Roma arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının ilk devresi 0-0 sona erdi.

16. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda kaleci Patricio, kapattığı köşede yatarak topun sahibi oldu.

22. dakikada ceza alanı dışında rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Patricio, topu kontrol etti.

32. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Hamsik'in şutunda, kaleci Patricio, topa iki hamlede sahip oldu.

39. dakikada Shomurodov'un pasında, arka direkte uygun durumda topla buluşan Zaniolo'nun sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



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