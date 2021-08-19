Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Medical Park

Hakemler: Matej Jug, Manuel Vidali, Robert Vukan (Slovenya Futbol Federasyonu)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı (Dk. 63 Trondsen), Berat Özdemir (Dk. 76 Abdülkadir Ömür), Hamsik, Bakasetas, Gervinho (Dk. 63 Cornelius), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 83 Koita)

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout (Dk. 90 Diawara), Cristante, Zaniolo (Dk. 90+3 Reynolds) , Pellegrini (Dk. 90 Kumbulla), Mkhitaryan (Dk. 82 Peres), Shomurodov (Dk. 82 Mayoral)

Goller: Dk. 55 Pellegrini, Dk. 81 Shomurodov (Roma) Dk. 64 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Peres, Dk. 51 Edgar (Trabzonspor) Dk. 15 Vina (Roma)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İtalya temsilcisi Roma'ya 2-1 mağlup oldu.

55. dakikada konuk takım golü buldu. Mkhitaryan'ın sol taraftan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Pellegrini dokunarak topu fileleri gönderdi: 0-1

64. dakikada Trabzonspor, oyuna yeni giren Cornelius ile beraberliği sağladı. Sağ taraftan Peres'in ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Danimarkalı oyuncu, kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-1

65. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, ceza alanı yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin yerden sert şutunda, top kaleci Patricio'da kaldı.

69. dakikada ceza alanı içinde iki rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Patricio tehlikeyi önledi.

81. dakikada Roma, tekrar öne geçti. Zaniolo'nun sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Pellegrini'nin kafa vuruşunda, direkten dönen topu altı pas içinde Shomurodov, tamamlayarak filelere gönderdi: 1-2

90+3. dakikada Nwakaeme'nin soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Patricio, topun sahibi oldu.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı.



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