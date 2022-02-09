Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Asım Hamzaçebi, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Dk. 81 Emre Sağlık), Bekir Turaç Böke (Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu), Erdal Akdarı (Dk. 90 Mehmet Eren Sıngın), Bünyamin Balat (Dk. 73 Gökhan Süzen), Muhammet Özkal (Dk. 72 Schwechlen), Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı (Dk. 62 Bakasetas), Murat Cem Akpınar (Dk. 78 Siopis), Ahmetcan Kaplan, Kouassi, Enis Destan (Dk. 69 Puchacz), Serkan Asan (Dk. 78 Peres)

Goller: Dk. 8 Hüseyin Türkmen, Dk. 77 Kouassi (Trabzonspor), Dk. 58 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Lopes, Dk. 66 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 63 Ahmetcan Kaplan, Dk. 88 Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor)

DENİZLİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor, konuk olduğu Altaş Denizlispor'u 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ön direğe yaptığı ortada Hüseyin Türkmen, kaleci Abdülkadir Sünger'in yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğünde tamamlandı.

57. dakikada Altaş Denizlispor skora denge getirdi. Erdal Akdarı'nın sağdan ceza sahasına ortasında Mustafa Çeçenoğlu, kontrol ettiği topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1.

77. dakikada Trabzonspor yenide öne geçti. Murat Cem Akpınar'ın ceza sahası içinde pası sonrası topla buluşan Kouassi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.​​​​​​​

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı.



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