Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu, yarın yapılacak 8 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Serik Belediyespor-Batman Petrolspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Altay-Efeler 09 (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Ankaraspor-Pazarspor (Stadı henüz açıklanmadı)

14.00 Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Mümin Özkasap)

15.00 Çaykur Rizespor-Boyabat 1868 (Çaykur Didi)

17.30 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Adana Demirspor-Adıyaman FK (Yeni Adana)

19 Ekim Çarşamba:

13.00 Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK (Kırklareli Atatürk)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor FK-Elazığ Karakoçan FK (Van Atatürk)

14.00 Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor (Yeni Buca)

14.00 Kırşehir FK-İskenderunspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor (13 Şubat Şehir)

14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Stadı henüz açıklanmadı)

14.00 Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor (Nazilli İlçe)

14.00 Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor (Gürsel Aksel)

14.00 Adanaspor-Orduspor 1967 (Yeni Adana)

14.00 Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Denizli Atatürk)

14.00 Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

14.00 Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor (Aktepe)

14.00 Şanlıurfaspor-Karaman FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

15.00 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

17.00 Yılport Samsunspor-Muş 1984 Muşspor (Yeni 19 Mayıs)

19.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor (Yeni Hatay)

21.00 Galatasaray-GMG Kastamonuspor (Nef)

20 Ekim Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK (Eryaman)

14.00 Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Menemen FK-Bulvarspor (Menemen İlçe)

15.00 Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970 (Yeni Malatya)

17.30 Bitexen Giresunspor-Amasya FK (Çotanak)

20.30 Gaziantep FK-Sarıyer (Kalyon)



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