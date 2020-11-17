Futbola 'robot yardımcı hakem'ler geliyor

FIFA, futbol dünyasına büyük bir yenilik getirmeyi planlıyor. Daha önce Liverpool'un kazandığı Kulüpler Dünya Kupası'nda deneme amaçlı kullanılan 'robot yardımcı hakem'lerin kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.
FIFA, yeni deneme döneminin 2021'in başından itibaren başlamasını planlıyor.
FIFA Teknoloji Başkanı Johannes Holzmuller tarafından "heyecan verici" olarak yorumlanan yeni teknolojiyle birlikte, ofsayt pozisyonlarındaki görselleştirmenin daha da iyi hale getirilmesi planlanıyor.
VAR'dan yakalanan ofsayt pozisyonlarının tartışma konusu olması sonrası harekete geçen FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası'yla birlikte sistemi ilk kez büyük bir turnuvada devreye sokmayı umut ediyor.
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