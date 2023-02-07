Futbolcu Cristiano Ronaldo'dan depremzede Türkiye'ye destek! İmzalı formasını satışa çıkardı

Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremin ikinci gününde de yardımlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da Türkiye'ye destekte bulunuyor. Merih Dermiral ile iletişime geçen Ronaldo, imzalı forması satışa çıkardı.

"TÜRKİYE'DE YAŞANANLAR İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

6 Şubat Pazartesi günü deprem haberlerine uyanan Türkiye'ye hem ülke vatandaşlarından hem de dünyanın dört bir yanından yardımlar gelmeye devam ediyor.

Cristiano Ronaldo ile görüşen Merih Demiral, yardım haberini şu sözleriyle paylaştı;

"Az önce Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap'a (yardım kuruluşu) bağışlanacaktır."

