SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Futbolcu Cristiano Ronaldo'dan depremzede Türkiye'ye destek! İmzalı formasını satışa çıkardı

Futbolcu Cristiano Ronaldo'dan depremzede Türkiye'ye destek! İmzalı formasını satışa çıkardı

07.02.2023 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, depremzede Türkiye'den desteğini esirgemedi. Futbolcu Merih Demiral Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Cristiano Ronaldo ile arasında geçen konuşmadan bahsetti. Demiral, Ronaldo'nun Türkiye'de yaşananlara çok üzgün olduğunu belirtti.

Futbolcu Cristiano Ronaldo'dan depremzede Türkiye'ye destek! İmzalı formasını satışa çıkardı

Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremin ikinci gününde de yardımlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da Türkiye'ye destekte bulunuyor. Merih Dermiral ile iletişime geçen Ronaldo, imzalı forması satışa çıkardı.

"TÜRKİYE'DE YAŞANANLAR İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

6 Şubat Pazartesi günü deprem haberlerine uyanan Türkiye'ye hem ülke vatandaşlarından hem de dünyanın dört bir yanından yardımlar gelmeye devam ediyor.

ronaldo

Cristiano Ronaldo ile görüşen Merih Demiral, yardım haberini şu sözleriyle paylaştı;

"Az önce Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap'a (yardım kuruluşu) bağışlanacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Helal olsun Merih! 1 milyon TL bağışlamıştı... Bir yardım daha! "Ronaldo ile konuştum..."Helal olsun Merih! 1 milyon TL bağışlamıştı... Bir yardım daha! "Ronaldo ile konuştum..."
Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..." Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."
''Ruhumu teslim ettim'' dedi! Ulaşamıyorum...''Ruhumu teslim ettim'' dedi! Ulaşamıyorum...
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo atan paylaşım de

En Çok Okunan Haberler

Hatay’da deniz seviyesi yükseldi: Caddeler su doldu…

Hatay’da deniz seviyesi yükseldi: Caddeler su doldu…

10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

TFF, ligler için kararını açıkladı!

TFF, ligler için kararını açıkladı!

Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu!

Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu!

''Mümkünse gideceğim!'' Kayıtsız kalamadı...

''Mümkünse gideceğim!'' Kayıtsız kalamadı...

İsmail Çipe, Antakya'daki acı tabloyu paylaştı!

İsmail Çipe, Antakya'daki acı tabloyu paylaştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.