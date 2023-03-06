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  4. Futbolcu Moustapha Sylla, saha içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! Drogba isyan etti...

Futbolcu Moustapha Sylla, saha içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! Drogba isyan etti...

06.03.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fildişi Sahili'nde 1. lig kulübü Racing Club d'Abidjan'ın formasını terleten Moustapha Sylla, maç esnasında dengesini kaybederek yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan futbolcunun hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Didier Drogba da bu olay sonrasında sosyal medyadan isyan etti.

Futbolcu Moustapha Sylla, saha içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! Drogba isyan etti...

Fildişi Sahili'nde 1. lig kulübü Racing Club d'Abidjan'da (RCA) forma giyen futbolcu Moustapha Sylla, maç sırasında yaşamını yitirdi.

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Yerel basında çıkan haberlere göre, 21 yaşındaki defans oyuncusu Sylla, Sol FC takımıyla oynanan karşılaşmada rahatsızlandı. Maç oynanırken yere yığılan Sylla, hastane yolunda hayatını kaybetti.

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Kalp krizi geçirdiği belirtilen Sylla'nın Eylül 2022'de kulübe transfer olduğu belirtildi.

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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcu Didier Drogba da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fildişi Sahili'nde 4 yılda 3 futbolcunun yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

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Drogba, 1. ligde oynayan futbolcuların sağlık testinden geçmesinin önemine işaret etti.

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