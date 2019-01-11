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Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 11.01.2019 15:02 | Son Güncelleme

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.

Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Gazişehir, Serik Belediyespor başta olmak üzere çeşitli liglerde forma giyen futbolcular ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, cuma namazını cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde kıldı.

Cami çıkışında taraftar ve vatandaşlar, futbolcu ve teknik direktörlerle fotoğraf .

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Antalya Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi Evkur Yeni Malatyaspor Kasımpaşa Gazişehir Serik Belediyespor

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