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Futbolculardan hakeme saldırıya alkışlı protesto!

19.12.2023 22:44 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK-Adana Demirspor maçında hakemin ilk düdüğü sonrası iki takım futbolcuları topa hareketlenmeyerek Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı alkışlarla protesto etti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise seremonide hakem Bahattin Şimşek’e çiçek takdim etti.

Futbolculardan hakeme saldırıya alkışlı protesto!

Geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü-Ç.Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırısı nedeniyle süresiz ertelenen ligler tekrar başladı. Trendyol Süper Ligi’nimn 17. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan Gaziantep FK-Adana Demirspor maçında ilginç ve güzel görüntüler ortaya çıktı.

Maç öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakem Bahattin Şimşek’e çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İki takım futbolcuları ise Bahattin Şimşek’in ilk düdüğü sonrası ilginç bir protestoya imza attı. İlk düdük sonrası bir süre topa hareketlenmeyen Gaziantep FK ve Adana Demirspor futbolcuları, Halil Umut Meler’e yönelik saldırıya alkışla tepki gösterdi.

Futbolcular, kısa süreli protestonun ardından oyunu hareketlendirdi.

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