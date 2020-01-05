Futbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdı!

Çankırı Amatör Ligi’nde mücadele eden Yapraklı Belediyespor ile Kurşunlu Belediyespor, Yapraklı İlçe Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Lider Kurşunlu Belediyespor’un 4-1 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
Soyunma odasına giden iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Sahaya taşan kavgaya , taraftarlar da karıştı. Kavgada futbolcular birbirlerine tekme tokat saldırdı. Sahaya giren polis, tarafları ayırmakta zorluk çekince havaya ateş açtı.
Güçlükle önlenen kavga sonrası hakem Yapraklı Belediyespor’dan 5, Kurşunlu Belediyespor’dan 3 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
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