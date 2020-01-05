SPOR
  4. Futbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdı!

Futbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdı!

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 05.01.2020 19:23 | Son Güncelleme

Çankırı'da Yapraklı Belediyespor ile Kurşunlu Belediyespor takımları arasında oynanan amatör lig maçının ardından iki takımın futbolcuları kavga etti. Taraftarların da katıldığı kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı.

Futbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdı!

Çankırı Amatör Ligi’nde mücadele eden Yapraklı Belediyespor ile Kurşunlu Belediyespor, Yapraklı İlçe Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Lider Kurşunlu Belediyespor’un 4-1 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Soyunma odasına giden iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Sahaya taşan kavgaya , taraftarlar da karıştı. Kavgada futbolcular birbirlerine tekme tokat saldırdı. Sahaya giren polis, tarafları ayırmakta zorluk çekince havaya ateş açtı.

Güçlükle önlenen kavga sonrası hakem Yapraklı Belediyespor’dan 5, Kurşunlu Belediyespor’dan 3 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
Şike davasında karar bozma gerekçesi açıklandıŞike davasında karar bozma gerekçesi açıklandı
Hamit Altıntop: Biz Ronaldo'yu da beğenmeyiz!Hamit Altıntop: Biz Ronaldo'yu da beğenmeyiz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı yapraklı belediyespor kurşunlu belediyespor polis ateş açtı

En Çok Okunan Haberler

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

Arda Turan kamp kadrosuna alınmadı

Arda Turan kamp kadrosuna alınmadı

G.Saray transferi resmen açıkladı!

G.Saray transferi resmen açıkladı!

F.Bahçe Alanyasporlu yıldızın peşinde

F.Bahçe Alanyasporlu yıldızın peşinde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Hamit Altıntop: Biz Ronaldo'yu da beğenmeyiz!

Hamit Altıntop: Biz Ronaldo'yu da beğenmeyiz!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Futbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdı!

Sahadaki kavgayı polis ateş açarak durdurdu

Futbolda şike davasında 'usul'den bozma kararının gerekçesi açıklandı

Şike davasında karar bozma gerekçesi açıklandı

Hamit Altıntop: Biz Ronaldo'yu da beğenmeyiz

Hamit Altıntop: Biz Ronaldo'yu da beğenmeyiz!

TFF'den 8 kulübe 3'er puan silme cezası

TFF'den 8 kulübe 3'er puan silme cezası

Kulüp başkanları, 'yasa dışı bahis'e karşı tek ses: "Ülkeye ve spora ihanet ediyorlar"

Kulüp başkanları, 'yasa dışı bahis'e karşı tek ses

TFF Süper Kupa organizasyon toplantısı yapıldı

TFF Süper Kupa organizasyon toplantısı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.