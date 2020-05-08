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Futbolda 5 oyuncu değişiklik hakkı kabul edildi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.05.2020 16:16 | Son Güncelleme

IFAB, 2020 yılının sonunda kadar oynanacak maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı olacağını açıkladı.

Futbolda 5 oyuncu değişiklik hakkı kabul edildi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılının sonuna kadar yapılacak olan futbol müsabakalarında 5 oyuncu değişikliği gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

IFAB, koronavirüs salgını döneminde futbol liglerini başlatacak olan veya başlatmayı planlayan ülkeler için oyun kurallarında geçici birtakım değişikliklere imza attı. Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanacak olan futbol maçlarında takımların 5 oyuncu değiştirme hakkına sahip olabileceği ifade edildi. Müsabakalarda ekipler, 3 değişiklik hakkını maçın içinde kullanabilecek, diğer 2 değişiklik hakkından ise devre arasında yararlanılabilecek.

FEDERASYONLARIN KARARINA BIRAKILDI

IFAB, oyuncu değişikliği konusunun yanı sıra VAR ile ilgili de önemli bir karara imza attı. Başlaması planlanan liglerde Video Yardımcı Hakem kullanımı da o ülkenin futbol federasyonunun kararına bırakıldı. Federasyonlar karşılaşmalarda VAR sisteminin kullanımı kararını kendileri verecek.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
oynanmaması gereken futbolu, sevimli hale gerirmeye çalışmayın vebal alırsınız. umarım maçlar oynanmaz...
Tarihi derken bende zannettim corona artık futbolcuları yakalamıyacak
2020 sonuna kadar diyo gayet mantikli bir karar
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