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Futbolda kural değişiyor! Gol atmak artık çok daha zor olacak...

28.07.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolda yine bir kural değişiyor. Yıllardır tartışılan ofsayt mekanikleri yeniden değişmek üzere... Hücum oyuncusunun pasında top rakibe çarpıp gole yakın oyuncuyla buluştuğunda ofsayt verilmeme kuralı tarihe karışıyor. Artık yeni kuralda, hücum oyuncusunun pası, kime çarparsa çarpsın gole yakın oyuncuyla buluşursa ofsayt verilecek.

Futbolda kural değişiyor! Gol atmak artık çok daha zor olacak...

Yıllardır tartışılan ofsayt kuralına yeni bir güncelleme geliyor. Özellikle Fransa-İspanya maçında Mbappe'nin attığı golden sonra tartışmalara neden olan bu kural değişmek üzere.

TOP RAKİBE ÇARPARSA OFSAYT VERİLMİYORDU

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Fransa-İspanya maçında yaşanan pozisyon, ofsayt kuralının güncellenmesine yol açıyor. Mbappe'yi golle buluşturmak üzere ayağının dışıyla pas atan Fransız oyuncunun topu,
İspanyol savunma oyuncusuna çarpıp Mbappe'nin önüne düşmüştü. Mbappe zaten ofsaytta olduğu için tam ofsayt bayrağı kaldırılacakken, top rakipten geldiği için ofsayt verilmedi. Fransız yıldız topu ağlarla buluşturdu ve gol kararı geçerli sayıldı.

KURAL GÜNCELLENİYOR! TOP ÇARPSA BİLE OFSAYT VERİLECEK

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Bu gol sonrası IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) toplantı kararı aldı. Alınacak karara göre; atılan pas kime çarparsa çarpsın hücum oyuncusu ofsayttaysa ofsayt verilecek. Böylece hücum oyuncularının her halükarda ofsayttan kaçınması gerekecek. (Mynet Dış Haber)


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Anahtar Kelimeler:
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