Futbolda kural değişiyor! Gol atmak artık çok daha zor olacak...

Yıllardır tartışılan ofsayt kuralına yeni bir güncelleme geliyor. Özellikle Fransa-İspanya maçında Mbappe'nin attığı golden sonra tartışmalara neden olan bu kural değişmek üzere.

TOP RAKİBE ÇARPARSA OFSAYT VERİLMİYORDU

Fransa-İspanya maçında yaşanan pozisyon, ofsayt kuralının güncellenmesine yol açıyor. Mbappe'yi golle buluşturmak üzere ayağının dışıyla pas atan Fransız oyuncunun topu,

İspanyol savunma oyuncusuna çarpıp Mbappe'nin önüne düşmüştü. Mbappe zaten ofsaytta olduğu için tam ofsayt bayrağı kaldırılacakken, top rakipten geldiği için ofsayt verilmedi. Fransız yıldız topu ağlarla buluşturdu ve gol kararı geçerli sayıldı.

KURAL GÜNCELLENİYOR! TOP ÇARPSA BİLE OFSAYT VERİLECEK

Bu gol sonrası IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) toplantı kararı aldı. Alınacak karara göre; atılan pas kime çarparsa çarpsın hücum oyuncusu ofsayttaysa ofsayt verilecek. Böylece hücum oyuncularının her halükarda ofsayttan kaçınması gerekecek. (Mynet Dış Haber)



