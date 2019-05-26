SPOR

Futbolda milli mesai başlıyor

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı maçlar için yarın Antalya'da toplanacak.

Futbolda milli mesai başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip yarın saat 14.00'te Antalya'nın Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı gün saat 14.00'te kamp otelinde basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, ilk antrenmanını ise saat 18.30'da Zeynep Hotel'in sahasında gerçekleştirecek.

A Milli Takım, Antalya kampı sırasında 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile Antalya Stadyumu'nda, 2 Haziran Pazar günü de Özbekistan ile Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, karşılaşmalardan bir gün önce düzenlenecek toplantılarda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

FRANSA'YI KONYA'DA AĞIRLAYACAK

Milliler, 6 Haziran'da Antalya'daki kamp çalışmalarını sonlandırıp Fransa ile oynayacağı karşılaşma için Konya'ya geçecek. Şenol Güneş, bir futbolcusuyla 7 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da saat 20.30'da maçın oynanacağı statta yapacak.

Türkiye-Fransa karşılaşması 8 Haziran Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç TRT 1'den canlı yayınlanacak A Milli Takım kafilesi, 9 Haziran Pazar günü İzlanda ile oynanacak maç için Konya'dan bu ülkeye hareket edecek. Keflavik Havalimanı'na inecek milliler, buradan kara yoluyla başkent Reykjavik'e geçecek. Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, 10 Haziran'da TSİ 21.15'te maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maçın son provasını da TSİ 21.45'te bu tesiste yapacak.

İzlanda ile Türkiye arasında 11 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Takım kafilesi, İzlanda maçının ardından İstanbul'a dönecek.

ADAY KADRO

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular yer alacak:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Ozan Muhammed Kabak (Stuttgart), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI TOPLANIYOR

2021 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta yer alan Ümit Milli Takım da Arnavutluk ve Kosova'yla oynayacağı maçlar için yarın İstanbul'da toplanarak, hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki milliler, öğle saatlerinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek, ilk çalışmasını akşam yapacak. Milliler, gruptaki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü Arnavutluk'u saat 20.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk edecek. Ümit Milli Takım, 11 Haziran Salı günü ise Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Priştine'deki Fadıl Vokri Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Türk Milli Takımı, 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile yer alırken, ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yenmişti.

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunacak:

Kaleci: Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)

Defans: Mert Yılmaz (Bayern Münih II), Murat Sağlam (Wolfsburg II), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Mert Müldür (Rapid Wien), Alpay Çelebi (Beşiktaş), Kadir Kaan Özdemir (Konya Anadolu Selçukspor), Abdürrahim Dursun (1461 Trabzon), Can Beklan Coşkun (Greuther Fürth II)

Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg), Mehmet Özcan (Eskişehirspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Cihan Kahraman (Union Berlin), Umut Güneş (Stuttgart II), Oğuz Kaan Güçtekin (Fenerbahçe), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Ahmet Canbaz (Werder Bremen II), Yusuf Sarı (Olympique Marsilya II), Yunus Akgün (Galatasaray), Doğukan Sinik (Antalyaspor)

Forvet: İlker Yüksel (Greuther Fürth II), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Metehan Güçlü (Paris Saint-Germain B)

Korkunç! Her şey bir anda olduKorkunç! Her şey bir anda oldu
İşte millilerin kamp programıİşte millilerin kamp programı
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosuİşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa izlanda

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

Şampiyonluk gecesinde tarihi an! Fatih Terim...

Şampiyonluk gecesinde tarihi an! Fatih Terim...

G.Saray'a veda ettiğini açıkladı

G.Saray'a veda ettiğini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Aday kadro açıklandı

Aday kadro açıklandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Futbolda milli mesai başlıyor

Milli mesai başlıyor

A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçlarının kamp programı açıklandı

İşte millilerin kamp programı

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu

Yunanistan ve Özbekistan maçlarının hakemleri açıklandı

Maçlarımızın hakemleri açıklandı

Fransa'nın Türkiye kadrosu açıklandı

Fransa'nın Türkiye kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın rakipleri Yunanistan ve Özbekistan

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.