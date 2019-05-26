Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Takım, Antalya kampı sırasında 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile Antalya Stadyumu'nda, 2 Haziran Pazar günü de Özbekistan ile Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, karşılaşmalardan bir gün önce düzenlenecek toplantılarda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Milliler, 6 Haziran'da Antalya'daki kamp çalışmalarını sonlandırıp Fransa ile oynayacağı karşılaşma için Konya'ya geçecek. Şenol Güneş, bir futbolcusuyla 7 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da saat 20.30'da maçın oynanacağı statta yapacak.

Türkiye-Fransa karşılaşması 8 Haziran Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç TRT 1'den canlı yayınlanacak A Milli Takım kafilesi, 9 Haziran Pazar günü İzlanda ile oynanacak maç için Konya'dan bu ülkeye hareket edecek. Keflavik Havalimanı'na inecek milliler, buradan kara yoluyla başkent Reykjavik'e geçecek. Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, 10 Haziran'da TSİ 21.15'te maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maçın son provasını da TSİ 21.45'te bu tesiste yapacak.

İzlanda ile Türkiye arasında 11 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Takım kafilesi, İzlanda maçının ardından İstanbul'a dönecek.