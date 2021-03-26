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Futbolda ofsayt kuralı değişiyor!

26.03.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsene Wenger, ofsayt kuralındaki değişim önerisini IFAB'a sundu.

Futbolda ofsayt kuralı değişiyor!

FIFA'nın global futbol geliştirme sorumlusu olan Arsene Wenger, ofsayt kuralındaki değişim önerisini Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB)'a sundu ve değişikliğin yapılma ihtimalinin de yüksek olduğu belirtildi.

Son dönemde oldukça tartışma yaratan ve VAR ile birlikte küçük farklarda ofsayt kararlarının verilmesiyle spekülasyonlara neden olan ofsayt kuralı değişiyor.

Arsene Wenger'in yeni ofsayt önerisinde, bir futbolcunun ofsaytta kabul edilmesi için topla oynayabileceği tek bir uzvunun önde olması değil, tüm uzuvlarının tamamıyla önde olması gerekiyor. Yani hücum oyuncusunun elleri ve kolları dışında herhangi bir parçası, defans oyuncusuyla aynı hizadaysa yeni kurala göre ofsayt olmayacak.

Bu önerinin IFAB'da onay aldıktan sonra gelecek sezon önce Çin'de deneneceği ve herhangi bir problemle karşılaşılmaması durumunda futbol kitabına gireceği belirtildi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Her türlü Fenerbahçe’ye yaramaz Çünkü yolunu yordamını biliyorlar hilenin
Bir hikaye vardır. Adamın adı eşekmiş, gitmiş sıpa olarak değiştirmiş. Sonuç:büyüyünce gene eşek olacak. Demem o ki gene tartışılacak şu pozisyon ofsayt mı değil mi diye. Ofsaytı komple kaldır savunma düşünsün.
Çinde neden deniyorsunuz adamlar zaten ofsayttan futbol oynayamiyor :)

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