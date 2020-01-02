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  4. 'Futbolda şike' davasında Yargıtay'dan flaş karar!

'Futbolda şike' davasında Yargıtay'dan flaş karar!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen kararları usulden bozdu.

Yargıtay, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı bozdu.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, "Futbolda şike" davasında, aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarını usulden bozdu.

"Futbolda şike" davasında, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin yeniden yargılama sonucu, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verdiği beraat kararının temyiz incelemesi Yargıtay 5'inci Ceza Dairesince tamamlandı.

Daire, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararını usul eksikliği nedeniyle bozdu.

"FUTBOLDA ŞİKE" SÜRECİNİ FİRARİ FETÖ'CÜ ZEKERİYA ÖZ BAŞLATMIŞTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış çok sayıda kişinin adının karıştığı, 3 Temmuz 2011'de başlayan "Futbolda şike" soruşturması, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün talimatıyla başlatılmıştı.

Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bunun için organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış çok sayıda kişi 3 Temmuz 2011'de başlatılan "Futbolda şike" soruşturmasıyla gözaltına alınmıştı.

Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de çıkarıldığı mahkeme tarafından "Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası cezasına çarptırılmış, diğer bazı sanıklar da şike suçundan mahkumiyet almıştı.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini 17 Ocak 2014'te tamamlayarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onarken, diğer sanıklarla ilgili de onama, bozma ve düşme kararları almıştı.

Aziz Yıldırım, özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kaldırılması, "Futbolda şike" operasyon, soruşturma ve kovuşturmasını yürüten dönemin polis yetkilileri, savcı ve hakimlerine yönelik Paralel Devlet Yapılanması iddiaları nedeniyle yeni soruşturmalar açılması gerekçeleriyle kendisi ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesine, 21 Nisan 2014'te yeniden yargılanma ve infazının ertelenmesi talebiyle başvurmuştu.

Yeniden yargılama yapan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın "Futbolda şike" davasında beraatine karar vermişti.

KUMPAS KURANLAR YARGILANIYOR

Beraat eden Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle FETÖ adına hareket ettikleri ve yargılanan kişilere kumpas kurdukları iddiasıyla dönemin sorumluları hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

Yeni atamalarla kadrosu değişen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "Şikede kumpas" soruşturması kapsamında, 23 Nisan 2016'da 12 kişi tutuklandı, aralarında eski Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da olduğu bazı kişiler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
MİLLETİN GÖZÜNDE DE, GÖNLÜNDE DE HALEN ŞİKECİ BUNLAR. BÖYLE BİLDİK BÖYLE BİLECEĞİZ..
çünkü bu kumpas sayesinde 2 şampiyon luk kazandiniz ve siz gs bir numara fetocusunuz hakan ve arif nerde bunlar futbolun imamı idiler
@cemalsahin07 Aksini kim telaffuz edebilir?"Geçineceksen yap sat,Zengin olacaksan al sat"denklemini uygulamak için kapitalizmin gerçek dünyasında fakat ülkemizde emek verenlerle ayakta duran Ulus bilincine balta vurulduk sıra;işte o baltalanan ağaç hepimizin üzerine düştü,birlikte batmamak için açıldığımız gemi battı,Ülkenin en büyük Holding patronunun devralıp-başına geçtiği takıma finans için winwin kampanyaları ile son ulvi kale,kemer sıkmaktan istifra potasındaki halka başvuruldu! Yapan yaptığıyla kaldı,koca bir futbolcu cenneti ülkemin şükür ki başarılı bir milli takımı var...
@cemalsahin07 Konunun salt spordan ibaret olmayıp daha geniş kapsamlı olduğu dikkate alınırsa, işler ve zihinler daha da karışıyor yalnız...
o zaman fenerbahçeyide araştırın ? Aziz kendisi için yapmadı şikeyi fener için yaptı.
Şikeçiler yeniden yargılanacakta..eldeki tapeler delil mı sayılacak ki..tff tahkim ne demişti..ŞİKE VAR AMA SAHAYA YANSIMAMIŞ..demek ki mahkemeyede Yansımamış..sorun şike yapanda değil yapmayanda adalet bu ülke aynen böyle .
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