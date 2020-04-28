Futbolda yeni dönem: Maçlarda tükürmek yasaklanabilir!

Futbolda yeni dönemin nasıl olacağına dair ilk tartışmalar başladı. Bilim insanları, koronavirüsün tükürük sıvılarıyla yayılabileceği konusunda uyarılarda bulunurken FIFA başhekimi hijyenik olmayan davranışların sarı kart görmesini istiyor. Bu durumda futbolcular, futbol maçlarında tükürürse hakemlerden ceza alabilirler. Semptom göstermeyen oyuncuların hastalık yayabileceği gerekçesiyle, maçlarda tükürmek yasaklanabilir.

MAKSİMUM SEVİYEDE DİKKAT EDİLMELİ

D’Hooge, tükürmenin futbolda yaygın bir davranış olduğunu ve hijyenik olmadığını söyleyerek "Futbol maçlarına tekrar başladığımızda maksimum seviyede dikkat etmeliyiz. Bunun mümkün olup olamayacağı ise soru işareti. Bu davranışlar belki sarı kart görebilir. Tükürmek hijyenik değil ve virüsü yayabilir. Bu nedenle maçlara tekrar başlamadan önce çok dikkatli olmalıyız. Karamsar biri değilim ama şu aşamada kuşkucu olmayı tercih ediyorum" dedi.

Bilim insanları, futbolda eskisi gibi tükürmenin devam etmesi durumunda hastalığın oyuncular arasında yayılabileceğini, özellikle de maç esnasında semptom göstermeyen oyuncuların potansiyel risk saçabileceklerini söylüyor.

'GOL SEVİNCİ İÇİN YENİ YOLLAR BULMALARI LAZIM'

Cambridge Üniversitesi’nde virolog olan Dr. Ian Brierley "Kişi asemptomatik veya semptomatik olarak enfekte olmuş olabilir. Boğazdaki virüs, tükürmek yoluyla çevreye yayılabilir. Futbolcular birbirleriyle yakın temas kurmadan gol sevinci yaşamanın yeni yollarını geliştirmek zorundalar. Maç öncesi el sıkışmak, maçın başlangıcında toplu şekilde bir arada durmak ve maçın sonunda terlemiş formalar mesajı zayıflatabilir" dedi.

Fırlatma sırasında topun üzerinde salya kullanma metodu nedeniyle kriket dünyasında da koronavirüsün yayılma potansiyelini durdurmak için benzer çağrılar var.



