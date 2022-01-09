SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Futbolu bırakacağı takımı açıkladı! Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a geri dönüyor

Futbolu bırakacağı takımı açıkladı! Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a geri dönüyor

09.01.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille'de bu sezon gösterdiği performansla eleştirilerin odağında yer alan Burak Yılmaz'dan flaş bir hamle geldi. Fransız gazete L'Équipe'e açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, futbolu Türkiye'de bırakmak istediğini söyledi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu Beşiktaş'a geri dönüp futbolu Beşiktaş'ta bırakacak. İşte detaylar...

Futbolu bırakacağı takımı açıkladı! Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a geri dönüyor
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'tan Lille'e transfer olarak herkesi şaşırtan ve orada gösterdiği performansla Fransız ekibini şampiyon yapan Burak Yılmaz sezon sonu takımdan ayrılıyor.

RÖPORTAJ VERDİ

750x600-son-dakika-lilleden-burak-yilmaz-paylasimi-kral-1604264831734

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Équipe'e açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, futbolu Türkiye'de bırakmak istediğini ifade etti. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncunun hangi takıma gideceği de netleşti. Yıldız futbolcunun bu olaydan sonra sosyal medya hesabına binlerce mesaj yağdı.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNECEK

3121518-63986095-1600-900

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a geri dönüp futbolu Beşiktaş'ta bırakmaya karar verdiği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşme gerçekleştiren Burak Yılmaz, cüzzi bir maaşla Beşiktaş'a imza atarak futbol hayatını burada noktalayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
İzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldü
18'lik genç 11'de! Sosyal medya yıkılıyor18'lik genç 11'de! Sosyal medya yıkılıyor
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

Göbeği sosyal medyada gündem oldu! Arda, Instagram'dan cevap verdi

Göbeği sosyal medyada gündem oldu! Arda, Instagram'dan cevap verdi

Beşiktaş'ta sahaya çıkacak oyuncu kalmadı!

Beşiktaş'ta sahaya çıkacak oyuncu kalmadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.