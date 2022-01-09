Futbolu bırakacağı takımı açıkladı! Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'tan Lille'e transfer olarak herkesi şaşırtan ve orada gösterdiği performansla Fransız ekibini şampiyon yapan Burak Yılmaz sezon sonu takımdan ayrılıyor.

RÖPORTAJ VERDİ

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Équipe'e açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, futbolu Türkiye'de bırakmak istediğini ifade etti. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncunun hangi takıma gideceği de netleşti. Yıldız futbolcunun bu olaydan sonra sosyal medya hesabına binlerce mesaj yağdı.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNECEK

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a geri dönüp futbolu Beşiktaş'ta bırakmaya karar verdiği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşme gerçekleştiren Burak Yılmaz, cüzzi bir maaşla Beşiktaş'a imza atarak futbol hayatını burada noktalayacak.



