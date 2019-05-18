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Futbolu bırakan Mert Nobre gözyaşlarına boğuldu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 18.05.2019 19:55 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği takımının forvet oyuncusu Mert Nobre, Adana Demirspor maçıyla birlikte profesyonel futbol kariyerine son verdi. Mücadele öncesi Nobre, gözyaşlarına hakim olamadı.

Futbolu bırakan Mert Nobre gözyaşlarına boğuldu

Sosyal medya hesabı üzerinden sezon sonu futbolu bırakacağını açıklayan Mert Nobre için Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği, Adana Demirspor maçı öncesinde seremoni düzenlendi.

Gençlerbirliği kulüp başkanı Murat Cavcav'ın, gösterdiği çaba ve başarıdan dolayı plaketle onurlandırdığı Nobre gözyaşlarına hakim olamadı. Plaket takdiminin ardından takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Nobre, tribünlerde adını haykıran Gençlerbirliği taraftarıyla da vedalaşırken duygu dolu anlar yaşadı.

Mert Nobre

Adana Demirspor taraftarının Nobre'yi tribünlere çağırarak alkışlaması üzerine de Nobre misafir ekip tribünlerine üçlü çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Nobre Gençlerbirliği

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