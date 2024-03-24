Futbolun altın çocuğu Lamine Yamal'dan çok konuşulacak itiraf!

Dünya futbolunun altın çocuğu Lamine Yamal geçtiğimiz günlerde Barcelona Başkanı Laporta'nın yaptığı "Lamine Yamal gibi oyuncular için 200 milyon Euro civarında çılgın teklifler alıyoruz ve elbette reddediyoruz. Biz Lamine Yamal'a güveniyoruz ve onu satmamıza ihtiyacımız yok." ifadeleri ile gündeme gelirken bu kez bambaşka bir olay ile manşetlerde

Lamal verdiği bir röportajda başından geçen bir olayı anlattı.

"BİR KIZ BANA YAKLAŞTI VE..."

Genç yıldız anlattığı olayda "Geçenlerde bir kız, asansörde bana yaklaştı, benimle foto çekilmek istedi, 'Bana telefon numaranı ver, buna ihtiyacım var, yalvarırım, senin için her şeyi yaparım' dedi. Elim ayağım birbirine dolaştı, ne yapacağımı bilemedim." ifadelerini kullandı.





