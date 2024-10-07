G ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce G harfi ile başlayan kelimeler

Alfabemizin harflerinden biri olan G harfi, ünsüz bir harf olarak bilinmektedir. Ses yolunda bir engele çarpıldığında ortaya çıkan ses, ünsüz yani sessiz olarak tanımlanmaktadır. G harfi ile başlayan kelimeler sayı açısından 2500’den fazladır. Bu durum İngilizce dilinde de geçerli olmaktadır. Türkçe'de olduğu kadar İngilizce'de de G harfi ile başlayan ve birbirinden farklı anlamlar taşıyan çeşitli kelime bulunmaktadır.

G ile başlayan kelimeler nelerdir?

Türkçe'de toplamda 21 adet ünsüz harf bulunmaktadır. G harfi de bu ünsüz olarak nitelendirilen harflerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. G ile başlayan kelimeler iki binden fazla olduğundan her bir kelime farklı harf sayısına sahip olmaktadır. Bu harfle başlayan bazı sözcükler gündelik konuşma dilinde daha sık kullanılırken bazıları ise ilk defa duyulabilmektedir. Bu yüzden G ile başlayan Türkçe kelimeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu bağlamda G harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şu şekildedir:

G ile başlayan 4 harfli kelimeler: Göre, gene, geri, genç, gama, gaye, gece, gele, gram, gına, gişe, golf, grip, gibi, güve, güya, günü, göce, gezi, grev, gemi, gala, gıda, görü, gömü gibi.

G ile başlayan 5 harfli kelimeler: Garez, galip, galoş, galon, gafil, geçiş, gazla, gayet, geçiş, geçme, gazel, gelin, guatr, güvey, güney, göçük, günah, giyit, gıcır, girdi, gümüş, geçen, gedik, garaj gibi.

G ile başlayan 6 harfli kelimeler: Galeta, galiba, garson, gamsız, gassal, gaddar, gemici, gayeli, gelgeç, gececi, gemlik, gezici, geçeli, gofret, gibisi, giymek, gitmek, güzlük, gündüz, gülmek, güncel, güzide, güçsüz, göknar, gondol gibi.

G ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

İngilizce dilinde G ile başlayan kelimelerin sayısı, Türk dilinde yer alan sözcük sayısından daha fazla olarak karşımıza çıkar. İngilizce'de kelimenin başında G harfinin yer aldığı yaklaşık olarak 9 binden fazla sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerin hepsini ezberlemek, İngilizce öğrenmeye yeni başlayan kişiler için biraz zor olabilir. Bu yüzden bu kelimeler arasında öncelikli olarak en sık telaffuz edilenlerin öğrenilmesi, İngilizce dilinin kavranabilmesi açısından daha önemlidir. Bu bağlamda G harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve manaları ise şu şekildedir: