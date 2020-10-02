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G.Saray'da bir ayrılık daha! Ankaraspor'a gitti...

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.10.2020 19:32 | Son Güncelleme

Galatasaray, 20 yaşındaki kalecisi Berk Balaban'ı Ankaraspor'a kiraladı.

G.Saray'da bir ayrılık daha! Ankaraspor'a gitti...

Galatasaray, 20 yaşındaki kalecisi Berk Balaban'ın sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'a kiralandığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın geçici transferi konusunda Ankaraspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray altyapısından yetişen genç kaleci, böylece takımdan ilk kez ayrılmış oldu.

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