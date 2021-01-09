G.Saray'da genç yıldız ilk kez kadroda!

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken, Gençlerbirliği maçı kadrosunda bir sürpriz yaşandı.

Sarı-kırmızılı takım, sezon başında lisansını dondurduğu Valentine Ozornwafor'un lisansını çıkardı ve Nijeryalı oyuncu Ankara ekibi karşısında kadroya alındı.

Yaklaşık 4 aydır çalışmalarına A Takımla devam eden ve Fatih Terim'in yedek kulübesinde şans verdiği 24 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer edildikten sonra Almeria'ya kiralanmış ve Galatasaray'da hiç forma şansı bulamamıştı.

