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G.Saray'ın Origi'ye teklif yaptığı ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.11.2018 20:35 | Son Güncelleme

ESPN haber kanalı , Galatasaray’ın Liverpool’un golcüsü Divock Origi’nin kiralanması için ilk teklifini yaptığını duyurdu.

G.Saray'ın Origi'ye teklif yaptığı ortaya çıktı!

ESPN’de yer alan habere göre; santrfor ihtiyacı bulunan ve Gomis’i sattıktan sonra Eren Derdiyok’tan da istediği verimi alamayan Galatasaray, devre arasında golcü transferi için hamlelere şimdiden başladı.

Haberde Divock Origi’nin kiralanması adına ilk teklifin yapıldığı belirtilirken, Finansal Fair Play kıskacında olan Galatasaray’ın golcü oyuncunun bonservisini alamayacağı da dile getirildi.

Divock Origi

LİGDE ŞANS BULAMADI
Origi bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Firmino ve Sturridge’nin arkasında kalan genç golcü bu sezon Premier Lig’de hiç süre alamazken sadece Şampiyonlar Ligi’nde 11 dakika şans bulabildi.

23 yaşındaki Belçikalı futbolcunun da Galatasaray’a gitmek istediği belirtildi. Genç oyuncunun kulübüyle 2020’ye kadar mukavelesi bulunuyor. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
espn Divock Origi Galatasaray

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