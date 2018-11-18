G.Saray'ın Origi'ye teklif yaptığı ortaya çıktı!

ESPN’de yer alan habere göre; santrfor ihtiyacı bulunan ve Gomis’i sattıktan sonra Eren Derdiyok’tan da istediği verimi alamayan Galatasaray, devre arasında golcü transferi için hamlelere şimdiden başladı.

Haberde Divock Origi’nin kiralanması adına ilk teklifin yapıldığı belirtilirken, Finansal Fair Play kıskacında olan Galatasaray’ın golcü oyuncunun bonservisini alamayacağı da dile getirildi.

LİGDE ŞANS BULAMADI

Origi bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Firmino ve Sturridge’nin arkasında kalan genç golcü bu sezon Premier Lig’de hiç süre alamazken sadece Şampiyonlar Ligi’nde 11 dakika şans bulabildi.

23 yaşındaki Belçikalı futbolcunun da Galatasaray’a gitmek istediği belirtildi. Genç oyuncunun kulübüyle 2020’ye kadar mukavelesi bulunuyor. (Akşam)

