G.Saray'la tüm ipleri kopardı! Evindeki tüm eşyalarını topladı, İstanbul'dan ayrılıyor

Galatasaray ile Luyindama arasındaki ipler tamamen koptu. Sarı-kırmızılıları deneyimli savunmacısı Belçika'nın Antwerp takımına satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gidiyor. Eşyalarını toplamaya başlayan Kongolu futbolcunun, kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

YERİNE YERLİ SAVUNMACI GELECEK

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın bu hafta içinde ayrılığı resmi olarak duyurması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Luyindama'nın yerine yerli savunmacı takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

VERİLEN ŞANSLARI İYİ KULLANAMADI

Bu sezon Galatasaray'da toplam 18 maça çıkan Luyindama sergilediği performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Özellikle savunmadan çıkarken yaptığı top kayıplarıyla dikkatleri üzerine çeken Kongolu savunmacı, sezon başında Marcao'nun cezası sebebiyle forma şansı bulmuştu. Brezilyalı yıldız takıma geri dönünce kulübeye çekilen Luyindama, zaman zaman Fatih Terim tarafından denense bile kendisine verilen şansları iyi kullanamadı.



