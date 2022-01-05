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G.Saray'la tüm ipleri kopardı! Evindeki tüm eşyalarını topladı, İstanbul'dan ayrılıyor

05.01.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da takımdan ayrılmaya hazırlanan Christian Luyindama eşyalarını toplamaya başladı. Belçika ekibi Antwerp'le anlaşan kiralık olarak anlaşan Kongolu savunmacının yerini sarı-kırmızılı kulübün yerli bir savunmacıyla doldurması bekleniyor.

G.Saray'la tüm ipleri kopardı! Evindeki tüm eşyalarını topladı, İstanbul'dan ayrılıyor
Christian Luyindama

Christian Luyindama

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray ile Luyindama arasındaki ipler tamamen koptu. Sarı-kırmızılıları deneyimli savunmacısı Belçika'nın Antwerp takımına satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gidiyor. Eşyalarını toplamaya başlayan Kongolu futbolcunun, kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

YERİNE YERLİ SAVUNMACI GELECEK

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın bu hafta içinde ayrılığı resmi olarak duyurması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Luyindama'nın yerine yerli savunmacı takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

VERİLEN ŞANSLARI İYİ KULLANAMADI

Bu sezon Galatasaray'da toplam 18 maça çıkan Luyindama sergilediği performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Özellikle savunmadan çıkarken yaptığı top kayıplarıyla dikkatleri üzerine çeken Kongolu savunmacı, sezon başında Marcao'nun cezası sebebiyle forma şansı bulmuştu. Brezilyalı yıldız takıma geri dönünce kulübeye çekilen Luyindama, zaman zaman Fatih Terim tarafından denense bile kendisine verilen şansları iyi kullanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Christian Luyindama
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