G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'den imalı paylaşım

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ligdeki durumları ile ilgili yorum yapan Terim'in bu tweet'i sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.
Fatih Terim: Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı...
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