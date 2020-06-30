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G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'den imalı paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.06.2020 21:01 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'den imalı paylaşım

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ligdeki durumları ile ilgili yorum yapan Terim'in bu tweet'i sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

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Fatih Terim: Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı...

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İMPARATOR
Her sezon aynı cümleleri kuruyor. Hakkımız yeniyor şöyle böyle ama böyle konuştuğu her sezon şampiyon oluyor. Asıl adalet arayan başka kulüpler ama bunu ortaya koyan yok
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