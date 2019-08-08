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Gabar Dağı'nda 45 milyon yıllık deniz fosilleri bulundu

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

Şırnak'ta Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Gabar Dağı bölgesinde deniz canlılarına ait olduğu belirtilen fosiller buldu. Sipahi, bulduğu fosillerin 45 milyon yıllık olduğunu iddia ederek, bunun geçmişte, bölgedeki deniz varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu söyledi.

Bir süre önce Cudi Dağı’nda bulunan salyangoz fosiliyle gündeme gelen Şırnak, şimdi de Gabar Dağı’nda bulunan farklı iki türe ait deniz canlısı fosilleriyle gündem oldu. Akdeniz’den yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki 1848 metre rakımlı Gabar Dağı’nda bulunan, soyları tükenen bilimsel adları 'Nummulites' ve 'Alveolina' olan kök ayaklı deniz canlılarına ait kalıntılar şaşkınlık yarattı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Gabar Dağı'nda Lütesiyen döneme ait kök ayaklı deniz canlılarının fosillerinin buldu. Sipahi, bulduğu fosillerin, bölgede 40 milyon yıl öncesinde denizin varlığını kanıtlar nitelikte olduğunu söyledi.

'FOSİLLER TETİS OKYANUSU'NUN KALINTILARI OLABİLİR'

Fosillerin, günümüzden milyonlarca yıl öncesinde var olan Tetis Okyanusu'ndaki kalıntılar olabileceğini anlatan Sipahi, "Dünya üzerindeki kıtalar hareketsiz gibi görünse de magmadaki konveksiyonel akımların etkisiyle yılda birkaç santim hareketle sürekli yer değiştirirler. Birbirinden uzaklaşan kıtalar yeni denizler oluştururken, birbirine yaklaşan kıtalar, aralarında bulunan denizin kapanıp yok olmasına neden olurlar. Geçtiğimiz aylarda Cudi Dağı’nda bulmuş olduğumuz fosiller ile bugün Gabar Dağı’nda bulmuş olduğumuz fosiller Orta Miyosen dönemde kapanan Tetis Okyanusu’na ait kalıntılardan bazılarıdır" dedi.

CUDİ'DEKİ FOSİLLERDEN DAHA ESKİ

Sipahi, Gabar Dağı'nda bulduğu fosillerin Cudi Dağı'nda bulunan fosillerden çok daha eski bir döneme ait olduğunu ifade ederek, "Cudi Dağı’nda bulunan fosiller, Tetis Denizi’nin kapandığı dönem olan Miyosen döneme ait isimli canlılara ait fosillerdi. Yani yaklaşık 12 milyon yıl önce yaşamış deniz canlılarına ait kalıntılardı. Gabar Dağı’nda bulunan bu fosiller ise Lütesiyen döneme, 'Nummulites' ve 'Alveolina' isimli canlılara ait fosillerdir. Lütesiyen dönem, yaklaşık olarak günümüzden 49 milyon yıl önce başlayıp 40 milyon yıl önce sona eren dönemdir. Bu anlamda baktığımızda bu fosillerin yaklaşık 45 milyon yıl öncesine ait olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gabar Dağı şırnak fosil

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