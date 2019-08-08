Gabar Dağı'nda 45 milyon yıllık deniz fosilleri bulundu

Bir süre önce Cudi Dağı’nda bulunan salyangoz fosiliyle gündeme gelen Şırnak, şimdi de Gabar Dağı’nda bulunan farklı iki türe ait deniz canlısı fosilleriyle gündem oldu. Akdeniz’den yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki 1848 metre rakımlı Gabar Dağı’nda bulunan, soyları tükenen bilimsel adları 'Nummulites' ve 'Alveolina' olan kök ayaklı deniz canlılarına ait kalıntılar şaşkınlık yarattı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Gabar Dağı'nda Lütesiyen döneme ait kök ayaklı deniz canlılarının fosillerinin buldu. Sipahi, bulduğu fosillerin, bölgede 40 milyon yıl öncesinde denizin varlığını kanıtlar nitelikte olduğunu söyledi.

'FOSİLLER TETİS OKYANUSU'NUN KALINTILARI OLABİLİR'

Fosillerin, günümüzden milyonlarca yıl öncesinde var olan Tetis Okyanusu'ndaki kalıntılar olabileceğini anlatan Sipahi, "Dünya üzerindeki kıtalar hareketsiz gibi görünse de magmadaki konveksiyonel akımların etkisiyle yılda birkaç santim hareketle sürekli yer değiştirirler. Birbirinden uzaklaşan kıtalar yeni denizler oluştururken, birbirine yaklaşan kıtalar, aralarında bulunan denizin kapanıp yok olmasına neden olurlar. Geçtiğimiz aylarda Cudi Dağı’nda bulmuş olduğumuz fosiller ile bugün Gabar Dağı’nda bulmuş olduğumuz fosiller Orta Miyosen dönemde kapanan Tetis Okyanusu’na ait kalıntılardan bazılarıdır" dedi.