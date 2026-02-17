SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Vıtor Pereira'dan Fenerbahçe'ye özel plan! İşte Tedesco'nun karşı hamlesi

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Avrupa kupalarında Nottingham Forest ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde önemli bir karar aşamasında. İtalyan asıllı Alman çalıştırıcı, sahaya hangi 11 ile çıkacağı konusunda kafasında netleşmeye başlarken, İngiliz ekibinin çalıştırıcısı Pereira'nın planlarını alt-üst etmek için yoğun çaba harcıyor.

Vıtor Pereira'dan Fenerbahçe'ye özel plan! İşte Tedesco'nun karşı hamlesi
Burak Kavuncu

Tedesco’nun üzerinde düşündüğü temel konu, orta saha ve hücum hattındaki dengeyi nasıl kuracağı. Özellikle son lig maçlarında verimlilik arayan genç teknik adam, belirli oyuncular arasında tercih yapmakta zorlanıyor. Bir yandan form grafiği yüksek isimlerle devam etmeyi hedeflerken diğer yandan rakibin taktik hamlelerine göre de planlarını şekillendiriyor.

FİZİKLİ VE TEMPOLU BİR TAKIM!

Vıtor Pereira dan Fenerbahçe ye özel plan! İşte Tedesco nun karşı hamlesi 1

Camianın gözü ise Tedesco’nun vereceği kararda. Nottingham Forest gibi fiziksel gücü ve tempolu oyunu yüksek bir takım karşısında sahaya sürülecek 11’in nasıl bir performans ortaya koyacağı, Fenerbahçe’nin Avrupa serüvenindeki seyrini belirleyecek. Teknik heyetin detaylı analizlere dayalı bir ilk 11 çıkarmaya çalıştığı ifade ediliyor.

İNGİLİZ EKİBİN EKSİKLERİ KABARIK...

Vıtor Pereira dan Fenerbahçe ye özel plan! İşte Tedesco nun karşı hamlesi 2

Nottingham'da zorlu mücadele öncesi defans oyuncuları Murillo, W.Boly, Savona ile kaleci M.Sels ve forvt oyuncusu C.Wood maçta yer alamayacak. Öte yandan Braga maçında kırmızı kart gören E.Anderson da temsilcimize karşı forma giyemeyecek.

İŞTE TEDESCO'NUN PLANI!

Vıtor Pereira dan Fenerbahçe ye özel plan! İşte Tedesco nun karşı hamlesi 3

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco rakibi Kadıköy'de ilk maçta boğarak istediği sonucu almak istiyor. İngiliz ekibi bu sezon Premier Lig'de sıkıntı bir süreçten geçerken, kanarya bunu avantaja çevirmek için planlarını hazırladı. İtalyan çalıştırıcı oyunun kilit bölgesini orta alan olarak nitelendirirken, orada hakimiyet kurarak rakibi bozma peşinde.

Bu anlamda çalışmalarına devam eden Tedesco'nun sahaya Kante, Guendouzi ve İsmail Yüksek ile çıkacağı ve bu üçlü ile rakibin hızlı ataklarına engel olup oyunu orta alanda kontrol etmek isityor. Ön taraftan geriye gelecek Asensio ile yaratıcılık konusunu da halletmeyi planlayan İtalyan hoca, takımına güveniyor.

Fenerbahçe'de forvet bölgesinde yeni transfer Sidiki Cherif yerine sahaya yine Anderson Talisca ile çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

İlginizi Çekebilir

Çağrı Balta yetmedi! F.Bahçe’den G.Saray’a bir hamle daha...

Çağrı Balta yetmedi! F.Bahçe’den G.Saray’a bir hamle daha...

 Okan Buruk duyurdu! "Çalhanoğlu'nu kollarımızı açarak bekliyoruz"

Okan Buruk duyurdu! "Çalhanoğlu'nu kollarımızı açarak bekliyoruz"

 İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'nin kalbi için geliyorlar: 15 milyon euro

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'nin kalbi için geliyorlar: 15 milyon euro

 Gabriel Sara’dan Erdoğan itirafı! O anları viral olmuştu

Gabriel Sara’dan Erdoğan itirafı! O anları viral olmuştu

PEREIRA'DAN 3'LÜ İHTİMALİ!

Vıtor Pereira dan Fenerbahçe ye özel plan! İşte Tedesco nun karşı hamlesi 4

İngiliz ekibi bu sezon Premier Lig'de 3 farklı menajerle çalıştı. Nottingham'da bu sezon Espirito-Santo, Postecoglou ve Dyche görev alırken, Pereira ile bu sayı 4'e yükseldi. Bu isimlerin ortak özelliği 4-2-3-1 ve 4-3-3 dizilişlerini tercih etmeleriydi. Pereira ise hepsinden farklı olarak takımı 3'lü savunma ile dizeceği öğrenildi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Juventus öncesi Osimhen’den olay çıkış: “Köpek muamelesi gördüm"Juventus öncesi Osimhen’den olay çıkış: “Köpek muamelesi gördüm"
Göztepe, son haftalarda skor üretmekte zorlanıyorGöztepe, son haftalarda skor üretmekte zorlanıyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Vitor Pereira son dakika fenerbahçe ingiltere premier lig Domenico Tedesco Nottingham Forest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.