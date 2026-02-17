Vıtor Pereira'dan Fenerbahçe'ye özel plan! İşte Tedesco'nun karşı hamlesi

Tedesco’nun üzerinde düşündüğü temel konu, orta saha ve hücum hattındaki dengeyi nasıl kuracağı. Özellikle son lig maçlarında verimlilik arayan genç teknik adam, belirli oyuncular arasında tercih yapmakta zorlanıyor. Bir yandan form grafiği yüksek isimlerle devam etmeyi hedeflerken diğer yandan rakibin taktik hamlelerine göre de planlarını şekillendiriyor.

FİZİKLİ VE TEMPOLU BİR TAKIM!

Camianın gözü ise Tedesco’nun vereceği kararda. Nottingham Forest gibi fiziksel gücü ve tempolu oyunu yüksek bir takım karşısında sahaya sürülecek 11’in nasıl bir performans ortaya koyacağı, Fenerbahçe’nin Avrupa serüvenindeki seyrini belirleyecek. Teknik heyetin detaylı analizlere dayalı bir ilk 11 çıkarmaya çalıştığı ifade ediliyor.

İNGİLİZ EKİBİN EKSİKLERİ KABARIK...

Nottingham'da zorlu mücadele öncesi defans oyuncuları Murillo, W.Boly, Savona ile kaleci M.Sels ve forvt oyuncusu C.Wood maçta yer alamayacak. Öte yandan Braga maçında kırmızı kart gören E.Anderson da temsilcimize karşı forma giyemeyecek.

İŞTE TEDESCO'NUN PLANI!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco rakibi Kadıköy'de ilk maçta boğarak istediği sonucu almak istiyor. İngiliz ekibi bu sezon Premier Lig'de sıkıntı bir süreçten geçerken, kanarya bunu avantaja çevirmek için planlarını hazırladı. İtalyan çalıştırıcı oyunun kilit bölgesini orta alan olarak nitelendirirken, orada hakimiyet kurarak rakibi bozma peşinde.

Bu anlamda çalışmalarına devam eden Tedesco'nun sahaya Kante, Guendouzi ve İsmail Yüksek ile çıkacağı ve bu üçlü ile rakibin hızlı ataklarına engel olup oyunu orta alanda kontrol etmek isityor. Ön taraftan geriye gelecek Asensio ile yaratıcılık konusunu da halletmeyi planlayan İtalyan hoca, takımına güveniyor.

Fenerbahçe'de forvet bölgesinde yeni transfer Sidiki Cherif yerine sahaya yine Anderson Talisca ile çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

PEREIRA'DAN 3'LÜ İHTİMALİ!

İngiliz ekibi bu sezon Premier Lig'de 3 farklı menajerle çalıştı. Nottingham'da bu sezon Espirito-Santo, Postecoglou ve Dyche görev alırken, Pereira ile bu sayı 4'e yükseldi. Bu isimlerin ortak özelliği 4-2-3-1 ve 4-3-3 dizilişlerini tercih etmeleriydi. Pereira ise hepsinden farklı olarak takımı 3'lü savunma ile dizeceği öğrenildi.