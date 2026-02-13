SPOR

Galatasaray’da maç sonu üçlüsü Renato Nhaga’dan

Galatasaray’da, Eyüpspor maçının ardından Gine Bissaulu futbolcu Renato Nhaga, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Emre Şen
Renato Nhaga

Renato Nhaga

GNB Gine Bissau
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta karşılaştığı Eyüpspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, müsabakanın ardından galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı.

Taraftarlar, Eyüpspor mücadelesiyle ilk kez forma giyen yeni transfer Renato Nhaga’nın üçlü çektirmesi istedi.

Taraftarların isteğini kırmayan 18 yaşındaki futbolcu da kale arkasındaki tribününe giderek üçlü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcuların birlikte galibiyetin sevincini yaşadı.

MS
Galatasaray Galatasaray
5 - 1
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

Anahtar Kelimeler:
galatasaray Renato Nhaga
