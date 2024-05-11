Gaddar'daki Adnan Oktar göndermesi sosyal medyayı salladı! Eline makası aldı ve 'hadım edeceğim seni' dedi! O anlar gündem oldu

Son zamanlarda güncel konular dizilerde işlenmeye devam ediyor. Now Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisinde Adnan Oktar suç örgütü konusu gündeme getirildi.

Dizide sözde Mehdi olan Arif Mübarek, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Dağhan karakteri ve arkadaşları tarafından yapılan bir operasyonla kaçırıldı.

Her şeyi anlatması istenen Arif Mübarek 'Kimse konuşamaz korkarlar benden' diyerek kızlarında bir şey anlatamayacağını söyledi.

Dağhan ise 'Neden korkuyorlarmış senden?' diye sordu. Arif Mübarek; 'Bana bir şey olmayacağını bilirler. Bana kimse dokunamaz. Mehdiyim çünkü ben. Seçilmiş insanım çünkü ben. Dokun bak nasıl çarpılıyorsun.' diyerek karşılık verdi.

'YALANCISIN, DOLANDIRICISIN...'

Dağhan sözde mehdiye vurdukça vurmaya devam etti ve 'Belki de sen yanlış biliyorsun. Sıradan birisin sen. Sadece yalancısın, dolandırıcısın, iğrenç bir sahtekarsın.' dedi.

'HADIM EDECEĞİM SENİ'

Daha sonra Dağhan arabadan kocaman bir makas çıkardı ve 'Bununla senin en değer verdiğin şeyi keseceğim. Hadım edeceğim seni' diyerek korkuttu. Sözde Mehdi Arif Mübarek ise bunu yapmaması için Dağhan'a yalvardı ve 'Ben gerçek bir mehdi değilim' diyerek tüm gerçekleri anlattı.

Dizideki bu sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 'Gaddar yine kendini kanıtladı', 'Yine muhteşem bir sahne' gibi yorumlar yapıldı.