Gaddar'ın yıldızı Sümeyye Aydoğan gömleğinin düğmelerini açıkta bıraktı! Davet tarzı hiç beğenilmedi

Kahraman Babam, Sadakatsiz, Duy Beni, Taçsız Prenses ve Dönence gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan son olarak Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Gaddar dizisinde 'Aydan Güneş' karakteriyle dikkat çekmişti.

Dizisinin final yapmasının ardından şimdilerde dinlenen Sümeyye Aydoğan zaman zaman davetlere de katılıyor.

KOMBİNİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

Son olarak katıldığı bir davetteki tarzıyla dikkat çeken Aydoğan'ın mini etek ve gömlek kombini hiç beğenilmedi.

Beyaz çizgili bir gömlek giyen Aydoğan gömleğinin düğmelerini açıkta bıraktı ve içindeki sütyeni göstermeyi tercih etti. Gömleğinin altına ışıltılı siyah süper mini bir etek giyen ünlü oyuncu kombinini retro güneş gözlükleri ile tamamladı.

YORUM YAĞDI

Sümeyye Aydoğan'ın bu halini görenler tanımakta güçlük çekerken kimileri ise 'Serenay Sarıkaya sandım', Serenay Sarıkaya tarzı', 'hiç güzel görünmüyor', 'bu sefer olmamış' gibi yorumlar da bulundular.