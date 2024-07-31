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  4. Gaddar'ın yıldızı Sümeyye Aydoğan gömleğinin düğmelerini açıkta bıraktı! Davet tarzı hiç beğenilmedi

Gaddar'ın yıldızı Sümeyye Aydoğan gömleğinin düğmelerini açıkta bıraktı! Davet tarzı hiç beğenilmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.07.2024 08:47
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Son olarak Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Gaddar dizisinde hayat verdiği 'Aydan Güneş' karakteriyle dikkat çeken Sümeyye Aydoğan dizisinin final yapmasının ardından şimdilerde dinleniyor. Zaman zaman davetlere de katılan ünlü oyuncunun son davetteki tarzı hiç beğenilmedi. Sümeyye Aydoğan'ın o hallerine yorum yağdı.

Kahraman Babam, Sadakatsiz, Duy Beni, Taçsız Prenses ve Dönence gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan son olarak Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Gaddar dizisinde 'Aydan Güneş' karakteriyle dikkat çekmişti.

Dizisinin final yapmasının ardından şimdilerde dinlenen Sümeyye Aydoğan zaman zaman davetlere de katılıyor.

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KOMBİNİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

Son olarak katıldığı bir davetteki tarzıyla dikkat çeken Aydoğan'ın mini etek ve gömlek kombini hiç beğenilmedi.

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Beyaz çizgili bir gömlek giyen Aydoğan gömleğinin düğmelerini açıkta bıraktı ve içindeki sütyeni göstermeyi tercih etti. Gömleğinin altına ışıltılı siyah süper mini bir etek giyen ünlü oyuncu kombinini retro güneş gözlükleri ile tamamladı.

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YORUM YAĞDI

Sümeyye Aydoğan'ın bu halini görenler tanımakta güçlük çekerken kimileri ise 'Serenay Sarıkaya sandım', Serenay Sarıkaya tarzı', 'hiç güzel görünmüyor', 'bu sefer olmamış' gibi yorumlar da bulundular.

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sümeyye aydoğan
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