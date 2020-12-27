MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gain ne zaman açılıyor? Gain platformunda hangi diziler ve ünlü isimler var?

Gain ne zaman açılıyor? Gain platformunda hangi diziler ve ünlü isimler var?

27.12.2020 21:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gain ne zaman açılıyor? Gain platformunda hangi diziler ve ünlü isimler var?

Türkiye'nin yeni nesil video içerik platformu Gain, 30 Aralık'ta yayın hayatına başlayacak. Platformun ilk dizisi, Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar'ın başrollerini paylaştığı '10 Bin Adım' olacak. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın programı Mücbir Sebepler'in yılbaşı özel bölümü de Gain'de yayınlanacak.

Bir süre önce Türkiye’de yayın yapan dijital platformlara katılacağı duyurulan yeni dijital içerik platformu Gain, 30 Aralık Çarşamba günü yayına başlıyor. Dikey formatta kısa içerikler yayınlayacak dijital platform, yalnızca mobil uygulamasıyla yayın yapacak.

İçerik platformu birçok ismi bir araya getirmeyi amaçlıyor. Çeşitli alanlarda pek çok farklı yayının yapılacağı platformda yer alacak isimler arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Can Bonomo, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı ve Vedat Milor gibi isimler bulunuyor.

MÜCBİR SEBEPLER'DEN YILBAŞI ÖZEL

Yayın hayatına 30 Aralık’la başlayacak platformun ilk yayınlarından birisi Mücbir Sebepler’in yılbaşı programı olacak. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram aracılığıyla yaptığı canlı yayınlarla pandemi döneminde bir sosyal medya fenomenine dönüşen yayın, yılbaşı gecesi Gain’e özel bir program gerçekleştirecek. Ünlü isimlerin de konuk olarak yer alacağı Mücbir Yılbaşı, 31 Aralık 2020 tarihinde saat 22:00’den itibaren Gain’de yayınlanacak.

Engin Günaydın yeni diziyle ekrana dönüyor! 10 Bin Adım dizisi ne zaman ve nerede yayınlanacak?Engin Günaydın yeni diziyle ekrana dönüyor! 10 Bin Adım dizisi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Gain, dikey formatta dizi ve film denemelerine de yer verilen bir platform olma hedefi taşıyor. Oyuncu Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın başrollerini paylaştığı yeni dizi 10 Bin Adım da Ocak ayında Gain’de yayınlanacak. Her bölümü yaklaşık on dakikadan oluşacak ve dikey formatta yayınlanacak diziyi Devin Özgür Çınar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Duygu Güzelmeriç oturuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk tam gaz!Aşk tam gaz!
Ünlü çift böyle duyurdu! "Çok mu belli ediyoruz?"Ünlü çift böyle duyurdu! "Çok mu belli ediyoruz?"
Netflix, hükümete rest çektiNetflix, hükümete rest çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Akılalmaz hile! Minibüsçülerin yaptıkları 'pes' dedirtti

Akılalmaz hile! Minibüsçülerin yaptıkları 'pes' dedirtti

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

İhtiyaç kredisi kullananlar dikkat!

İhtiyaç kredisi kullananlar dikkat!

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Bu kez kadın şiddeti! Oklavayla darp edip sokağa attı

Bu kez kadın şiddeti! Oklavayla darp edip sokağa attı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Diğer Haberler

İbo Show Yılbaşı Özel programına kimler konuk olacak? İşte İbo Show yılbaşı bölümü fragmanı

İbo Show'da yılbaşı sürprizi! Bomba konuklar!

İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen çifti bebek bekliyor! Emzikli fotoğrafla duyurdu

Ünlü çift böyle duyurdu! "Çok mu belli ediyoruz?"

Bengü'nün paylaşımına beğeni yağdı! 'Azla yetinmeyi...'

Ölümle burun buruna gelmeyi...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Survivor Mert Öcal ile dalga geçti

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Cardi B kızına bin dolarlık oyuncak bebek alınca olay oldu

Bu bebeğin fiyatı şoke etti! Ünlü isim...

Ece Erken sevgilisinden ayrıldığını duyurdu! Paylaşımı Melis Sezen'i hatırlattı

Paylaşımı akıllara onu getirdi! Sevgilisiyle...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.