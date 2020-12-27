Gain ne zaman açılıyor? Gain platformunda hangi diziler ve ünlü isimler var?

Bir süre önce Türkiye’de yayın yapan dijital platformlara katılacağı duyurulan yeni dijital içerik platformu Gain, 30 Aralık Çarşamba günü yayına başlıyor. Dikey formatta kısa içerikler yayınlayacak dijital platform, yalnızca mobil uygulamasıyla yayın yapacak.

İçerik platformu birçok ismi bir araya getirmeyi amaçlıyor. Çeşitli alanlarda pek çok farklı yayının yapılacağı platformda yer alacak isimler arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Can Bonomo, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı ve Vedat Milor gibi isimler bulunuyor.

MÜCBİR SEBEPLER'DEN YILBAŞI ÖZEL

Yayın hayatına 30 Aralık’la başlayacak platformun ilk yayınlarından birisi Mücbir Sebepler’in yılbaşı programı olacak. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram aracılığıyla yaptığı canlı yayınlarla pandemi döneminde bir sosyal medya fenomenine dönüşen yayın, yılbaşı gecesi Gain’e özel bir program gerçekleştirecek. Ünlü isimlerin de konuk olarak yer alacağı Mücbir Yılbaşı, 31 Aralık 2020 tarihinde saat 22:00’den itibaren Gain’de yayınlanacak.