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Gaita testi ile vücudun tüm DNA'sı çözülebiliyor

Ülkü Görmez Ülkü Görmez
SAĞLIK  | 30.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

Uzmanlar basit bir gaita testi ile vücudun tüm DNA'sının çözülebildiğini belirtiyor.

Gaita testi ile vücudun tüm DNA'sı çözülebiliyor

Astımdan iltihaplı romatizmaya, beyin kanamasından kansere, vitiligodan pankreas sorunlarına kadar pek çok hastalığı teşhis eden Gaita flora testi Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Kişinin tüm DNA'sını deşifre eden Gaita flora testi genetiğinde kronik bir hastalık olan ya da olduğundan şüphelenenlere de ışık tutuyor.

İç Hastalıkları ve İmmünoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

"Gaita Flora Testi cildi tutabilecek hastalıklar, iltihaplı romatizma, kanser hastalıklarının nedenleri, beyin kanaması riskleri, pankreas hastalıklarının riskleri, ülseratif kolit, sinüzit gibi tepeden tırnağa pek çok hastalıkla ilgili bize net sonuçlar veriyor. Basit bir dışkı testi ile gerçekleşen bu tahlil dünyada sayılı laboratuvarda yapılıyor. Türkiye'de aldığımız örnekleri biz de Lüksemburg'daki laboratuvara gönderiyoruz. Burada birtakım analizlerden geçiriyor bağırsak durumu ve buna göre hastalık analizleri yapılıyor. 15 gün sonra da sonuçlar elimize ulaşıyor.

Dışkı flora analizi çok ayrıntılı bir test olup bağışıklık sistem sorunu olan veya ailesinde bir takım riskler barındıran kişilere uygulanır. Dışkı ile tüm vücudun florası bağırsaktan analiz ediliyor ve bu flora analizine göre bağışıklık sistem bulguları saptanıp nerede ağırlıklı olarak sorun var bu ortaya konularak tedavi edebiliyor. Bu testi yorumlama kabiliyeti de gerçekten zor. Özel eğitim gerektiriyor. Bu teste göre tepeden tırnağa nerede sorun var tek tek ortaya çıkarıyor. Kanser riskiniz var mı ve nerede kanser riski var onu da ortaya çıkarıyor. Buna göre daha ileri testler yapabiliyoruz ve o bölgeyi güçlendiriyoruz. Tedavilerin tamamı kişiye özel ve hastalığa özel olarak gerçekleşiyor. İltihaplı romatizmadan kansere, alerjilerden anjiyo ödem risklerine, glüten duyarlılıkları, laktoz duyarlılıkları, genetik hastalıklara kadar tepeden tırnağa tüm rahatsızlıklar ölçülebiliyor. Bu test bağışıklık sitemini nasıl yükselteceğini gösteriyor. Doktor için bir rehber diyebiliriz.”

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Anahtar Kelimeler:
DNA gaita testi astım iltihaplı romatizma

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