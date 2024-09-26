Galatarasay'dan PAOK'un tepki çeken 'Konstantinopolis' paylaşımına yanıt! "This is İstanbul"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 1.Hafta mücadelesinde sahasında Paok'u 3-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından sarı - kırmızılı kulüpten dikkat çeken paylaşım geldi.
İstanbul seyahati için sosyal medya hesabından paylaşım yapan PAOK, İstanbul yolcuğunu "Konstantinopolis'e giden yol!"sözleriyle paylaşmıştı. PAOK'un tepki çeken paylaşımına ise 3-1'lik net galibiyet sonrasında Galatasaray'dan yanıt geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından maç sonunda stadyum görseliyle "This is İstanbul" paylaşımı yapıldı.
𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐈𝐬𝐭𝐚𝐧𝐛𝐮𝐥! 😉 pic.twitter.com/K4w2WtfChK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 25, 2024