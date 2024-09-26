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Galatarasay'dan PAOK'un tepki çeken 'Konstantinopolis' paylaşımına yanıt! "This is İstanbul"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.09.2024 01:32
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray kendi evinde konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Maç öncesi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapan ve İstanbul'un adını değiştirip Konstantinopolis olarak belirten Yunan ekibine Galatasaray'ın göndermesi gündem oldu.

Galatarasay'dan PAOK'un tepki çeken 'Konstantinopolis' paylaşımına yanıt! "This is İstanbul"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 1.Hafta mücadelesinde sahasında Paok'u 3-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından sarı - kırmızılı kulüpten dikkat çeken paylaşım geldi.

SKANDAL PAYLAŞIM YAPILMIŞTI

paok

İstanbul seyahati için sosyal medya hesabından paylaşım yapan PAOK, İstanbul yolcuğunu "Konstantinopolis'e giden yol!"sözleriyle paylaşmıştı. PAOK'un tepki çeken paylaşımına ise 3-1'lik net galibiyet sonrasında Galatasaray'dan yanıt geldi.

''THIS IS İSTANBUL''

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Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından maç sonunda stadyum görseliyle "This is İstanbul" paylaşımı yapıldı.

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avrupa ligi galatasaray
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