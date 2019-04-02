Galatasaray 0 - 0 Yeni Malatyaspor

Dakikalar 71'i gösterdiğinde Guilherme ile girdiği hava topu mücadelesinde rakibine tehlikeli bir hareket yapan Luyindama direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci devreye Galatasaray daha etkili başladı. 46'da Onyekuru, bir dakika sonra ise Luyindama'nın vuruşları ağlarla buluşmadı. 60'ta maçın en net pozisyonunda Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Kamara, ağır hareket edince topa istediği gibi vuramadı ve Muslera golü önledi.

İlk önemli atakta Ndiaye'nin şutu Farnolle'de kaldı. 21'de Malatya atağında Galatasaray kalesi önünde büyük bir karambol yaşandı ancak savunma topu uzaklaştırmayı başardı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İlk dakikalarda Galatasaray topa sahip olurken, Yeni Malatyaspor ise kontra ataklarla gol aradı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 10. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Emre Taşdemir'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan ve şık bir şekilde iki oyuncudan sıyrılarak ceza sahasına sokulan Ndiaye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'da kaldı. 24. dakikada ceza sahasında sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Diagne, pasını Emre Taşdemir'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

MAÇTAN NOTLAR Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlığı geçen Mbaye Diagne ile tedavileri tamamlanan Fernando Muslera ve Younes Belhanda, müsabakaya ilk 11'de başladı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR 60. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Mina'nın pasında orta sahada topla buluşan ve rakiplerinden sıyrılarak hızla ceza sahasına giren Kamara'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı zayıf vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 71. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Luyindama'nın Guilherme'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Halil Umut Meler, sarı-kırmızılı oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 74. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Diagne'nin, Mina'dan sıyrıldıktan sonra çektiği şutta kaleci Farnolle topu kontrol etti. 90+4. dakikada Bülent Cevahir'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Bifouma'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra çektiği şutta meşin yuvarlak Marcao'dan döndü.

Tribünlere üzerinde "Milyonlarca ses Galatasaray halkın diyor. Tüzük değiştirilsin, taraftarıyla bütünleşsin. Galatasaray'ımıza Galatasaraylılar üye olsun. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur. Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız?" ifadelerinin bulunduğu pankartlar asan taraftarlar, "O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır lisenin değil. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur" şeklinde tezahürat yaptı.

MUSTAFA CENGİZ VE YÖNETİMİNE DESTEK Galatasaraylı taraftarlar, yaptıkları tezahürat ve açtıkları pankartlarla yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimine destek verdi.

Belindeki ağrılar nedeniyle son antrenmana katılmayan kaleci Fernando Muslera ile gıda zehirlemesi geçiren Younes Belhanda da gerçekleştirilen tedavilerinin ardından maça ilk 11'de çıktı. Sarı-kırmızılı takımda ülkesi Yunanistan'ın Liechtenstein ile yaptığı maçta sakatlanan Kostas Mitroglou ile tedavisi süren Japon futbolcu Yuto Nagatomo, müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Ülkesi Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçında geçirdiği sakatlık sonucu sağ omuz ekleminde bağ hasarı ve çıkık tespit edilen Diagne, yapılan tedaviyle Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına yetiştirildi. Senegalli futbolcu, karşılaşmada ilk 11'deki yerini aldı.

Karşılaşmayı locadan takip eden Mustafa Cengiz, taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.

AVANTAJ KAÇTI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalarak saha avantajını kullanamadı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve iki takımın da fazla pozisyon üretemediği karşılaşma 0-0 berabere tamamladı. Müsabakanın rövanşı, 25 Nisan Perşembe günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak. Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü yine konuk edecek.

LUYINDAMA DERBİDE YOK

Karşılaşmada kırmızı kart gören Christian Luyindama, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, maçın 71. dakikasında Guilherme'ye yaptığı müdahale sonrası Luyindama'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Süper Lig'de sarı kart cezalısı da olan Luyindama, 27. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının yanı sıra 28. haftadaki Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.