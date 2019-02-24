Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Akhisarspor'la karşılaştı. Maça Galatasaray çok hızlı başladı. 6. dakikada Onyekuru'nun şutunda Zeki araya girerken, 2 dakika sonra bu kez Cocalic, Onyekuru'ya gol izni vermedi.
14'te Akhisarsporlu Onur'a Muslera geçit vermezken, 23'de Mitroglou'nun karşı karşıya pozisyonda vuruşunu Lukac kornere çeldi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
Diagne'nin yokluğunda maça 11'de başlayan Mitroglou, 49'da Mariano'nun ortasında kötü bir kafa vuruşu yapınca top auta gitti. Sağlı sollu ataklarla gol arayan Galatasaray'da 65'te Feghouli'nin vuruşunda Lukac yine gole izin vermedi.
Dakikalar 75'i gösterdiğinde Onyekuru'nun vuruşunda kalesinde bir kez daha devleşen Lukac topu tokatladı, direğe de çarpan top kornere gitti. Maçın son dakikasında Lukac'ın büyük hatasında Mitroglou topu boş kaleye göndererek Galatasaray'a 1-0'lık galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 45 yaparken, Akhisarspor ise 18 puanda kaldı.
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Dk. 82 Donk), Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 46 Selçuk İnan), Onyekuru (Dk. 86 Yunus Akgün), Mitroglou
Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Aykut Çeviker (Dk. 79 Bilal Kısa), Rotman, Onur Ayık (Dk. 74 Regattin), Sissoko, Barbosa, Manu (Dk. 82 Cikalleshi)
Gol: Dk. 90+5 Mitroglou (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 20 Mariano, Dk. 31 Emre Akbaba (Galatasaray), Dk. 22 Zeki Yavru, Dk. 41 Rotman, Dk. 53 Aykut Çeviker, Dk. 72 Manu, Dk. 79 Lukac, Dk. 90+4 Cikalleshi (Akhisarspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
6. dakikada Marcao'nun derinlemesine pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Onyekuru, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra şut açısı oluşturdu. Ancak son anda araya giren Zeki Yavru, topu kornere gönderdi.
8. dakikada Mariano'nun sağdan ortası sonrası altıpas içinde ön direkteki Onyekuru'nun vuruşunda, top savunmada Cocalic'ten kornere gitti.
14. dakikada Onur Ayık'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera sağına gelen topu uçarak ceza sahasının dışına tokatladı.
23. dakikada Akhisarspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Ndiaye, uzun oynayarak pasını ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcu, kaleciyle karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas önünde daha uygun durumdaki Mitroglou'nu gördü. Yunan oyuncunun vuruşunda son anda kaleci Lukac topu kornere çeldi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
65. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Lukac, sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak engelledi.
74. dakikada Mitroglou'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Lukac'ın soluna doğru şutunu çekti. Tecrübeli file bekçisinin müdahale ettiği meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği yere de çarparak kornere gitti.
78. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Feghouli'nin sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.
84. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
87. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından şut olarak kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lukac soluna gelen topu son anda kornere tokatladı.
89. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde Luyindama'nın kafayla indirdiği topa Donk altıpas önünde kafayla vurdu ancak top üstten auta çıktı.
90+2. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında, Luyindama'nın altıpas gerisinde kafayla vurduğu top az farkla auta gitti.
90+4. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın uzun pasında savunma arkasına hareketlenen Donk ile kaleci Lukac, ceza sahasının sol köşesinde aynı anda topa hamle yaptı. Lukac'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Mitroglou'nun önünde kaldı. Yunan futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağa ağlara gönderdi: 1-0.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi Benfica ile yaptığı maçta görev alan oyunculardan Mbaye Diagne kadroda yer almazken, Ryan Donk ise yedeğe çekildi. Akhisarspor müsabakasında bu futbolcuların yerine Emre Akbaba ile Kostas Mitroglou ilk 11'de forma giydi.
Sarı-kırmızılı takım maça, Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Kostas Mitroglou 11'i ile başladı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Ryan Donk, İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.
DIAGNE, FERNANDO VE LINNES KADRODA YOK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mbaye Diagne, Fernando Reges ve Martin Linnes, maç kadrosunda yer almadı. Benfica ile oynanan rövanş maçında sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilen Diagne, Portekiz ekibi ile yapılan ilk müsabakada sol arka grup kas tendonlarının yapışma yerinde tendinit oluşan Fernando ve sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma olan Linnes, müsabakada forma giyemedi.
EMRE AKBABA 149 GÜN SONRA 11'DE
Akhisarspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül 2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, takımının yaptığı son 27 resmi müsabakada ilk 11'de görev alamamıştı. Emre Akbaba, 149 gün sonra bir maçta ilk 11'de forma giydi.
AKHİSARSPOR'DA 7 EKSİK
Cihat Arslan ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe getirilen Cem Kavçak yönetiminde maça çıkan Akhisarspor'da, 7 futbolcu sakatlıkları ve cezaları nedeniyle kadroda bulunmadı. Ege temsilcisinde sakatlıkları olan Mustafa Yumlu, Güray Vural, Miguel Lopes, Eray Ataseven ve Dany Nounkeu ile cezalı Josue Pesqueira ve Serginho, müsabakada görev yapamadı.
SAHA ZEMİNİ İÇİN ÖZEL ÖNLEM
Galatasaray Kulübü, kar yağış uyarısı üzerine aldığı önlemle saha zeminini korudu. Yağıştan etkilenmemesi için saha zeminine serilen branda maçtan önce kaldırıldı. Karşılaşma öncesinde çatıdaki karlar da çalışanlar tarafından temizlendi. Hayatını kaybeden eski milli futbolculardan Abdullah Çevrim için müsabakadan önce saygı duruşu yapıldı.
Kaay Ayhan galibiyeti getirdi
Bayern tek golle güldü
La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti
Fenerbahçe için bomba iddia!
Fikret Orman'dan adaylık sözleri
Derbi öncesi F.Bahçe'ye ziyaret
Kartal'da derbi mesaisi
Diagne hakkındaki gerçeği açıkladı
Trabzonspor ilk yarının izinde
'Gençler daha yolun başında'
Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan MHK açıklaması
UEFA'dan Türk kulüplerine para ödülü
FIFA duyurdu! İki dönem transfer yasağı getirildi
Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi
Okuyucu Yorumları 18 yorum