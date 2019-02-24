Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor

Bu sonuçla Galatasaray puanını 45 yaparken, Akhisarspor ise 18 puanda kaldı.

Dakikalar 75'i gösterdiğinde Onyekuru'nun vuruşunda kalesinde bir kez daha devleşen Lukac topu tokatladı, direğe de çarpan top kornere gitti. Maçın son dakikasında Lukac'ın büyük hatasında Mitroglou topu boş kaleye göndererek Galatasaray'a 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Diagne'nin yokluğunda maça 11'de başlayan Mitroglou, 49'da Mariano'nun ortasında kötü bir kafa vuruşu yapınca top auta gitti. Sağlı sollu ataklarla gol arayan Galatasaray'da 65'te Feghouli'nin vuruşunda Lukac yine gole izin vermedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Akhisarspor'la karşılaştı. Maça Galatasaray çok hızlı başladı. 6. dakikada Onyekuru'nun şutunda Zeki araya girerken, 2 dakika sonra bu kez Cocalic, Onyekuru'ya gol izni vermedi.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 6. dakikada Marcao'nun derinlemesine pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Onyekuru, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra şut açısı oluşturdu. Ancak son anda araya giren Zeki Yavru, topu kornere gönderdi. 8. dakikada Mariano'nun sağdan ortası sonrası altıpas içinde ön direkteki Onyekuru'nun vuruşunda, top savunmada Cocalic'ten kornere gitti. 14. dakikada Onur Ayık'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera sağına gelen topu uçarak ceza sahasının dışına tokatladı. 23. dakikada Akhisarspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Ndiaye, uzun oynayarak pasını ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcu, kaleciyle karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas önünde daha uygun durumdaki Mitroglou'nu gördü. Yunan oyuncunun vuruşunda son anda kaleci Lukac topu kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR 65. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Lukac, sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak engelledi. 74. dakikada Mitroglou'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Lukac'ın soluna doğru şutunu çekti. Tecrübeli file bekçisinin müdahale ettiği meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği yere de çarparak kornere gitti. 78. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Feghouli'nin sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı. 84. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti. 87. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından şut olarak kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lukac soluna gelen topu son anda kornere tokatladı. 89. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde Luyindama'nın kafayla indirdiği topa Donk altıpas önünde kafayla vurdu ancak top üstten auta çıktı. 90+2. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında, Luyindama'nın altıpas gerisinde kafayla vurduğu top az farkla auta gitti. 90+4. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın uzun pasında savunma arkasına hareketlenen Donk ile kaleci Lukac, ceza sahasının sol köşesinde aynı anda topa hamle yaptı. Lukac'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Mitroglou'nun önünde kaldı. Yunan futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağa ağlara gönderdi: 1-0.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi Benfica ile yaptığı maçta görev alan oyunculardan Mbaye Diagne kadroda yer almazken, Ryan Donk ise yedeğe çekildi. Akhisarspor müsabakasında bu futbolcuların yerine Emre Akbaba ile Kostas Mitroglou ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı takım maça, Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Kostas Mitroglou 11'i ile başladı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Ryan Donk, İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.

DIAGNE, FERNANDO VE LINNES KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mbaye Diagne, Fernando Reges ve Martin Linnes, maç kadrosunda yer almadı. Benfica ile oynanan rövanş maçında sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilen Diagne, Portekiz ekibi ile yapılan ilk müsabakada sol arka grup kas tendonlarının yapışma yerinde tendinit oluşan Fernando ve sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma olan Linnes, müsabakada forma giyemedi.