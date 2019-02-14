Galatasaray 1 - 2 Benfica

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, son 32 turu ilk maçında evinde Benfica ile karşılaştı. Maça iki takım da kontrollü başlarken Galatasaray 19. dakikada gole çok yaklaştı. Linnes'in ortasında Diagne'nin dokunamadığı topu önünde bulan Onyekuru'nun şutu yandan auta gitti. Maçın 26. dakikasında rakibiyle hava topuna çıkan Marcao meşin yuvarlağa göğsüyle dokunsa da hakem Manzano penaltı kararı verdi. İtirazlar sonrası karar değişmezken Eduardo Salvio attığı golle Benfica'yı devreye 1-0 önde götürdü. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray'da 54. dakikada Nagatomo'nun arka direğe ortasında kafayı vuran Luyindama skoru 1-1'e getiren isim oldu. Galibiyet golünü arayan Galatasaray savunmasında da açıklar vermeye başladı. 64'te Marcao ağır kalınca Seferovic topu geriden gelerek kaptı ve düzgün bir vuruşla Muslera'yı avlayıp Benfica'yı deplasmanda yeniden öne geçirdi: 1-2. 85'te Luyindama'nın kafa vuruşuna Benfica kalecisi gol izni vermeyince Galatasaray sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak rövanş öncesi tur şansını oldukça zora soktu. Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş mücadelesi 21 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

Galatasaray: 1 - Benfica: 2 Stat: Türk Telekom

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Roberto Alonso, Diego Barbero Sevilla (İspanya) Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 73 Mariano), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye (Dk. 73 Sinan Gümüş), Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Benfica: Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio (Dk. 48 Gabriel), Fernandes (Dk. 87 Samaris), Florentino, Cervi (Dk. 81 Krovinovic), Felix, Seferovic Goller: Dk. 28 Salvio (Penaltıdan), Dk. 64 Seferovic (Benfica), Dk. 54 Luyindama (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 40 Fernando, Dk. 50 Ndiaye, Dk. 70 Nagatomo (Galatasaray), Dk. 41 Fernandes, Dk. 53 Gabriel, Dk. 90+4 Felix (Benfica) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

12. dakikada gelişen Benfica atağında Cervi ile duvar pası yapan Felix'in Galatasaray ceza sahasına girer girmez çektiği şutta, top Muslera'nın kucağında kaldı.

19. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Feghouli'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Linnes, yerden ceza sahası içine ortasını yaptı. Diagne'nin dokunamadığı topa penaltı noktası üzerinde Onyekuru gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

26. dakikada Benfica penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortada, hakem Manzano, ceza sahası içinde Marcao'nun topa elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada penaltı atışını kullanan Salvio, topu Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 0-1.

35. dakikada Belhanda'dan aldığı pasla Benfica ceza yayı önünde topla buluşan Fernando, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Vlachodimos meşin yuvarlağı çok zorlanmadan kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

51. dakikada gelişen Benfica atağında Gabriel'in pasıyla topla buluşan Seferovic'in ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

54. dakikada Galatasaray beraberlik golünü attı. Sol kanattan Nagatomo'nun arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Luyindama kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

61. dakikada savunmada hata yapan Luyindama'dan topu kapan Seferovic, ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, Luyindama'nın müdahalesine rağmen sol çaprazdan topa vurdu, Muslera meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.

64. dakikada Benfica bir kez daha öne geçti. Benfica savunmasından gelişi güzel gönderilen uzun topa Marcao dokunamadı. Ceza sahası içinde topla buluşan Seferovic, sağ çaprazdan sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topa ağlarla buluşturdu: 1-2.

85. dakikada Galatasaray beraberlik golüne yaklaştı. Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda, yere de çarpan topu kaleci Vlachodimos son anda kurtardı. Boşta kalan topa Diagne hareketlendi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk eden Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Ryan Donk'u yedeğe çekerken, Benfica karşısında bu futbolcunun yerine Fernando Reges'e formayı verdi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Mariano Filho, yedekler arasında yer aldı. Galatasaray, maça Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Donk ve Mariano'nun yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş ve Yunus Akgün oturdu. DIAGNE, LUYINDAMA VE MARCAO SAHADA

Teknik direktör Fatih Terim, yeni transferler Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu Benfica karşısında ilk 11'de görevlendirdi. Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı ve UEFA'ya ismini bildirdiği bu futbolcular, sarı-kırmızılı takımla ilk Avrupa maçına çıktı. UEFA'ya isimleri verilmeyen yeni transferlerden Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Benfica ile yaptığı önemli karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen Türk Telekom Stadı'nı büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. TERİM, RUI COSTA İLE BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçtan önce, Benfica Kulübünün futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan eski öğrencisi Rui Costa bir araya geldi. Tecrübeli teknik adam, Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Rui Costa ile bir süre sohbet etti. BENFICA'NIN EKSİKLERİ

Benfica'nın, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusu maçın kadrosunda yer almadı. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul'a getirilmedi. SALA İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala anıldı. Uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemek organizasyonuna Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Benfica Kulübü Üst Yöneticisi Domingos Soares Oliveira, iki kulübün yöneticileri ile UEFA delegeleri katıldı. 195 MEDYA MENSUBU TAKİP ETTİ

Galatasaray-Benfica maçına medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 195 medya mensubunun takip ettiği açıklanırken, bunun 30'nun yabancı olduğu aktarıldı. Müsabakayı Portekiz'den 23, Japonya'dan 5, Hollanda ve Yunanistan'dan birer basın mensubunun takip ettiği bildirildi. ASLAN AVANTAJI KAPTI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenilerek, rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı. Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada istediği mücadeleyi ortaya koyamayan sarı-kırmızılı takım, Eduardo Salvio'nun 28. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Galatasaray müsabakanın 54. dakikasında Christian Luyindama'nın kaydettiği golle beraberliği sağlarken, Benfica 64. dakikada Haris Seferovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.

AVRUPA'DA GALİBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 5 maçında 4 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Benfica 2-1 yenildi. Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı. BENFICA, TÜRKİYE'DE İLK KEZ KAZANDI

Benfica, Türk takımlarına karşı deplasmanda ilk kez galip geldi. Portekiz ekibi, daha önce Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Altay ile oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı. Benfica, Galatasaray ile yaptığı 4. karşılaşmada ikinci kez sahadan üstün ayrıldı. Eşleşmedeki diğer iki maçı sarı-kırmızılı takım kazanmıştı. LUYINDAMA'NIN İKİNCİ GOLÜ

Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı savunma oyuncusu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci golünü Benfica'ya attı. Luyindama'nın maçın 54. dakikasında kaydettiği gol, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk gol oldu. Demokratik Kongolu futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan karşılaşmada da bir kez ağları havalandırmıştı.