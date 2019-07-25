G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçında Augsburg karşılaştı.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel ve Erencan Yardımcı 11'i ilk çıktı.

Mücadelenin ilk yarısında topa daha çok sahip olan Alman ekibi, 14. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 31. dakikasında Carlos Gruezo'nun uzaktan şutunda Niederlechner'in dokunduğu top kaleci İsmail'i şaşırtarak ağlara gitti ve fark 2'ye çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Augsburg'un üstünlüğüyle sona erdi.

Teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarının başında Okan Kocuk, Valentine Ozornwafor, Mariano Filho, Yutu Nagatomo, Kostantinos Mitroglou'yu oyuna aldı. Terim, ilerleyen dakikalarda ise Ömer Bayram, Atalay Babacan, Metehan Mertöz, Mustafa Kapı, Gökay Güney, Ali Yavuz Kol'u sahaya sürdü.

Maçın 53. dakikasında kaleci Okan Kocuk ile savunmadaki Ahmet Çalık'ın anlaşmazlığında kaptırılan topa son olarak vuran Andre Hahn fileleri havalandırdı ve farkı 3'e çıkardı. Bir dakika sonrasında Stefano Russo ceza sahası dışından şutuyla skoru 4-0'a getiren golü kaydetti. 87. dakikada Ömer Bayram ile fileleri havalandıran Galatasaray, maçtaki ilk golünü attı. Müsabaka, Augsburg'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.