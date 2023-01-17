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Galatasaray, 1. Lig ve yeniden Süper Lig! Jesse Sekidika, resmen imzaladı...

17.01.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berke Özer'i kiralık olarak kadrosuna katan Ümraniyespor, Eyüpspor'dan bir transfer daha yaptı. Süper Lig ekibi, Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Galatasaray, 1. Lig ve yeniden Süper Lig! Jesse Sekidika, resmen imzaladı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor'dan Jesse Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

RESMİ AÇIKLAMA

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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE KARİYERİ

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Türkiye'de Eskişehirspor, Konyaspor ve Galatasaray formaları giyen Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısında Eyüpspor'da 9 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. Sekidika, ligde 2, kupada 1 gol kaydetti.

GALATASARAY'DA TUTUNAMADI

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Galatasaray'a 9 Ocak 2020 tarihinde Eskişehirspor'dan transfer olan Jesse Sekidika, 18 Ağustos 2022 tarihinde bonservisiyle ayrıldığı sarı - kırmızılı takımda toplamda 19 maça çıkabilmişti. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol - 1 asistlik performans sergilemişti.

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