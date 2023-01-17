Galatasaray, 1. Lig ve yeniden Süper Lig! Jesse Sekidika, resmen imzaladı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor'dan Jesse Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

RESMİ AÇIKLAMA

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sekidika'ya 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE KARİYERİ

Türkiye'de Eskişehirspor, Konyaspor ve Galatasaray formaları giyen Nijeryalı futbolcu, sezonun ilk yarısında Eyüpspor'da 9 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. Sekidika, ligde 2, kupada 1 gol kaydetti.

GALATASARAY'DA TUTUNAMADI

Galatasaray'a 9 Ocak 2020 tarihinde Eskişehirspor'dan transfer olan Jesse Sekidika, 18 Ağustos 2022 tarihinde bonservisiyle ayrıldığı sarı - kırmızılı takımda toplamda 19 maça çıkabilmişti. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol - 1 asistlik performans sergilemişti.

