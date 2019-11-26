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G.Saray'ın gençlerinden kritik zafer!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.11.2019 17:02 | Son Güncelleme

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Club Brugge'ü konuk etti. Maçın son anlarında 10 kişi kalan Galatasaray'ın gençleri, buna karşın üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

G.Saray'ın gençlerinden kritik zafer!

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 5. hafta maçında evinde konuk ettiği Club Brugge U19 Takımı'nı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ikinci galibiyetini elde ederek puanını 6'ya yükseltti. Club Brugge ise gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşadı ve 9 puanda kaldı.

Sarı kırmızlılara müsabakada galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Atalay Yıldırım ve 75. dakikada Mustafa Fettahoğlu kaydederken, konuk takımın tek golü 53. dakikada Mathias De Wolf'dan geldi. Galatasaray U19 takımında Ferhan Evren, 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

UEFA Gençlik Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray U19 Takımı, 11 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de deplasmanda Paris Saint-Germain U19 Takımı ile karşılaşacak. Club Brugge U19 ise aynı gün saat 16.00'da Real Madrid U19'u konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray U19 Club Brugge U19 UEFA Gençlik Ligi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Gelecekte Zaferleriyle Tüm Milleti Sevinçten Ağlatacak pırıl pırıl Genç Arslanlar geliyor,helal olsun.Bizim acilen Genç Türk bir kadroyu işlememiz(ki zaten yapılıyor)ve Ajax modeliyle A Takıma monte etmemiz lazım.Bu galibiyetle sanırım aile ve arkadaşlık kavramının bir takım üzerinde ne denli etkisi olduğunu bir Galatasaraylı olarak camiamız anlamıştır ki TÜRKİYEDİR GALATASARAY...
40 yılda bir tesadüfen galip gelince konuşmak kolay. Mağlup olduğunuzda ortalıklar da gözükmüyorsunuz nedense! Keh keh.
@hapyfener Yiğidin Malı meydandadır da, sanırım senin gözlerin yollarda kaldı mutluluk kaynağım hepiy
kim sallar gençleri puanmı katıyorlar önemli olan profesyonel takım
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