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Galatasaray 2-1 Dinamo Bükreş (Maç sonucu)

27.06.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Rumen ekibi Dinamo Bükreş'i konuk eden Galatasaray yeni transferi Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazandı.

Galatasaray 2-1 Dinamo Bükreş (Maç sonucu)

Geçen sezonu Beşiktaş'ın arkasında tamamlayan Galatasaray yeni sezonu erken açtı. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme mücadelesi verecek Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk hazırlık maçını oynadı.

Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen takımı Dinamo Bükreş ile karşılaştı. Galatasaray maçı 2-1'lik skorla kazandı.

AYTAÇ KARA'DAN İKİ GOL

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 37 (frikik) ve 62. dakikada (penaltı) Aytaç Kara kaydetti. Dinamo Bükreş'in tek golü 49. dakikada Nemec'ten geldi.

Galatasraay maça Berk, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel, Muhammed Mustafa 11'iyle başladı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Alpaslan Öztürk ike Aytaç Kara, ilk maçlarında geçer not aldı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarıda Arda Turan, Jesse Sekidika, Emre Taşdemir gibi isimlere şans verdi.

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MOSTAFA MOHAMED DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed karşılaşmanın ilk dakikalarında sakatlandı.

Dizinden sakatlık geçiren Mısırlı golcü oyuna devam edemedi ve yerini 9. dakikada Ali Yavuz Kol'a devretti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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