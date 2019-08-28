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Galatasaray, 2015-2016 sezonunu hatırlattı

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

Sezona ligde Denizlispor mağlubiyeti ve Konyaspor beraberliği ile başlayan Galatasaray, en son 2015-2016 sezonunda böyle bir başlangıç yapmıştı.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunu hatırlattı

Süper Lig’in ilk iki haftasında Galatasaray, toplam 1 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, ilk hafta ligin yeni ekibi Denizlispor’a 2-0 yenilirken, ikinci haftada ise Türk Telekom Stadyumu’nda Konyaspor ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Son iki sezonun şampiyonu olan Aslan, böylece aldığı 1 puanla 14. sırada yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig’de en son 2015-2016 sezonunda ilk iki hafta 1 puan almıştı. O sezonun ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada ise evinde Osmanlıspor’a 2-1’lik skorla kaybetmişti. O dönem takımın başında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu bulunuyordu. Cimbom söz konusu sezondan sonra oynadığı sezonların ilk iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

EN SON 2010- 2011 SEZONUN 1 GOL ATTI

2019-2020 sezonunun ilk haftasında henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray aynı zamanda gol olarak da istediği performansı sergileyemedi. Aslan, oynadığı iki müsabakada rakip fileleri sadece 1 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, en son 2010-2011 sezonunda ligin ilk haftasında 1 gol atmıştı.

Gaalatasaray’ın son 5 sezonda ligin ilk iki karşılaşmasında aldığı sonuçlar şöyle:

2019 -2020

Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0
Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0

2018 -2019

Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 3
Galatasaray: 1 - Göztepe: 0

2017 -2018

Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1
Osmanlıspor: 1 - Galatasaray: 3

2016 - 2017

Galatasaray: 1 - Karabükspor: 0
Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 3

2015 - 2016

Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2
Galatasaray: 1 - Osmanlıspor: 2

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denizlispor konyaspor Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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