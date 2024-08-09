Galatasaray, 2024-25 sezonuna galibiyetle başladı! Batshuayi'den 90. dakikada 3 puan...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan sezonun açılış maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 90. dakikada Batshuayi ile 2-1 öne geçen sarı-kırmızılılar maçı da kazandı.

HATAYSPOR GOLÜ BULDU

Hatayspor'da Fernandes, ceza sahası içinde takım arkadaşından seken topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

ICARDI PENALTIDAN ATTI

Mücadelenin 80. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi takımına eşitliği getirdi.

BATSHUAYI GALİBİYETİ GETİRDİ

Yeni transfer Batshuayi, 90. dakikada sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.

YENİ TRANSFER SARA YEDEKTE

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Verilen 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde kadroya alındı.

AĞRISI OLAN JELERT YİNE KADRODA YOK

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert kadroya alınmadı.

Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.

İNGİLTERE'YE DÖNMEYİ İSTEYEN ZAHA KENDİNİ RİSKE ETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapan Wilfried Zaha'nın kendini riske etmek istemediğini bildirdi.

Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e oynamaya sıcak bakan bir oyuncumuz. Dün ve bugün tesisteydi. Böyle durumlarda oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Zaha ile konuştuk ve bugün kadroda olmamasının daha doğru olacağına karar verdik." diye konuştu.

TARAFTARLARDAN KAPTAN KEREM'E DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kaptan Kerem Aktürkoğlu'na destek ve moral verdi.

Maç öncesi yıldız futbolcuyu tribüne çağıran taraftarlar, üzerinde Kerem'in resminin olduğu "Arkandayız kaptan" yazılı pankart açtı.

Kerem ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.

İLK 11'DE 3 TÜRK FUTBOLCU YER ALDI

Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor karşısında ilk 11'de 3 yerli futbolcuya forma verdi.

Yeni sezonda uygulanmaya başlayan yeni statüyle takımlar ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu oynatabilme hakkında sahip. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Türk statüsünde oynayabilen Kerem Demirbay'ı başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Sara, Nelsson, Batshuayi ve Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı oyuncu statüsünde sayılan Yusuf Demir, kulübede bekledi.

ŞAMPİYON, 82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA KUCAKLAŞTI

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıktı.

Geçen sezon iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluştu. Taraftarlar, RAMS Park'ı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.