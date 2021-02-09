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Galatasaray 5 yeni transferi için imza töreni düzenledi

09.02.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Galatasaray 5 yeni transferi için imza töreni düzenledi

Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Yedlin, Gedson Fernandes ve Onyekuru için imza töreni düzenliyor. Basın toplantısında konuşan Mustafa Muhammed sezon başında Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı.

Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Yedlin, Gedson Fernandes ve Onyekuru için imza töreni düzenliyor. Sarı-Kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor.

MUSTAFA CENGİZ: NOKTA ATIŞI TRANSFERLER YAPTIK

Bu transfer döneminde limitler içerisinde kalarak nokta atışı hamleler yaptık.. Yeni transferlerimizin hepsine bizi seçtikleri için tek tek teşekkür ediyorum. Futbolcu köle değildir, karakterlidir.

HENRY ONYEKURU: ÇOK MUTLUYUM

Tekrar burada olmak, evime dönmek inanılmaz bir duygu. Yuvama geri döndüm. Ne zaman buraya gelsem, kendimi çok mutlu hissediyorum. İnşallah mayıs ayında yine şampiyonluk yaşarız"

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DEANDRE YEDLIN: ABD'DE GALATASARAY'I BİLİYORDUM

Galatasaray gibi büyük bir camiada olmaktan çok onurluyum. Kendimi evimde gibi hissettim. ABD'deyken bile ben Galatasaray'ı çocukken bile biliyordum. Şükürler olsun ki Galatasaray'da mücadele edeceğim. Umarım şampiyon olacağız.

MUSTAFA MUHAMMED: FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM

Bismillahirrahmanirrahim... Galatasaray benim ikinci ailem. İlk geldiğim günden bu yana güzel duygular yaşattığım için mutluyum. İlk golü attığım zaman taraftarımızın neler hissettiğini gördüm.

"Fenerbahçe'den teklif aldın mı?"

"Geçen sezon Fenerbahçe'den bana teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için mutluyum"

GEDSON FERNANDES: UMARIM ŞAMPİYONLUK YAŞARIM

Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Daha önce rakip olarak gelmiştim. Umarım pandemi bir an evvel biter. Taraftara kavuşma sevincini yaşarım.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
siz de fenerbahçenin büyüklüğünü er yada geç bir gün anlayacaksınız..
erol bulutun basiretsizliği kimleri konuşturuyor yarabbim! sezon sonu konuşabilecek misin bakalım.

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