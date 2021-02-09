Galatasaray 5 yeni transferi için imza töreni düzenledi

Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Yedlin, Gedson Fernandes ve Onyekuru için imza töreni düzenliyor. Sarı-Kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor.
Bu transfer döneminde limitler içerisinde kalarak nokta atışı hamleler yaptık.. Yeni transferlerimizin hepsine bizi seçtikleri için tek tek teşekkür ediyorum. Futbolcu köle değildir, karakterlidir.
Tekrar burada olmak, evime dönmek inanılmaz bir duygu. Yuvama geri döndüm. Ne zaman buraya gelsem, kendimi çok mutlu hissediyorum. İnşallah mayıs ayında yine şampiyonluk yaşarız"
Galatasaray gibi büyük bir camiada olmaktan çok onurluyum. Kendimi evimde gibi hissettim. ABD'deyken bile ben Galatasaray'ı çocukken bile biliyordum. Şükürler olsun ki Galatasaray'da mücadele edeceğim. Umarım şampiyon olacağız.
Bismillahirrahmanirrahim... Galatasaray benim ikinci ailem. İlk geldiğim günden bu yana güzel duygular yaşattığım için mutluyum. İlk golü attığım zaman taraftarımızın neler hissettiğini gördüm.
"Fenerbahçe'den teklif aldın mı?"
"Geçen sezon Fenerbahçe'den bana teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için mutluyum"
Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Daha önce rakip olarak gelmiştim. Umarım pandemi bir an evvel biter. Taraftara kavuşma sevincini yaşarım.
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