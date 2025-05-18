Galatasaray 5. yıldız için sahada! Cimbom şampiyonluk peşinde, Okan Buruk kararını verdi... İşte Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde 33 müsabakada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, ligin 36. haftasında RAMS Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

İKİ HAFTA KALA ŞAMPİYONLUK

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, karşılaşmada yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Osimhen

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon

ÇİFTE KUPA MUTLULUĞU

Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, 5 gün içinde çifte kupa mutluluğu yaşamanın peşinde. Galatasaray ligdeki son 5 maçını da kazandı, konuk Kayserispor'sa bu süreçte 3 galibiyet 2 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi.