Galatasaray, 7 resmi maç sonra kaybetti

Galatasaray, 7 resmi müsabakanın ardından mağlubiyet yaşadı.

Ligde son yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Ligde 12. haftayı ise bay geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

3 MAÇ SONRA GOL YEDİ

Galatasaray, 3 resmi maç sonra kalesinde gol gördü.

Ligin 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u ise 3-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmalarda kalesinde gol görmeyen sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük müsabakasında 2 gol yedi.

