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Galatasaray, 7 yıllık hasreti bitirmek istiyor!

19.11.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi en son 18 Ekim 2014'te Wesley Sneijder'in golleriyle 2-1mağlup etti. Aradan geçen 7 yılın ardından sarı kırmızılılar bu hasrete son vermek istiyor.

Galatasaray, 7 yıllık hasreti bitirmek istiyor!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Tam 7 yıldır kendi evinde Fenerbahçe'yi mağlup edemeyen Galatasaray bu hafta oynanacak dev derbide bu seriyi sonladırmak istiyor.

6 FARKLI TEKNİK ADAM GELDİ

O günden bu yana ise Galatasaray'da tam 4 kez kulüp başkanı değişirken, 6 farklı teknik adam ve 3 farklı isim kulüp başkanlığı görevini yaparken Ali Sami Yen'de sarı kırmızılılar Fenerbahçe'yi mağlup edemedi.

KADIKÖY'DE 20 YILLIK SERİ BİTTİ

Prandelli döneminde gelen bu sonucun ardından Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink, Igor Tudor ve Fatih Terim teknik direktörlük görevini yaptı. Fatih Terim'in 4. döneminde Kadıköy'de üst üste iki kez Fenerbahçe galibiyeti yaşayan Galatasaray, saha ve seyircisi önünde ise üst üste 2 beraberlik aldı.

BÜTÜN PLANLAR GALİBİYET ÜSTÜNE

Şimdi Galatasaray pazar günü 7 sene sonra 52 bin kişilik seyirci desteği ile taraftarına derbi galibiyeti yaşatmak istiyor. Terim de tüm plan ve hazırlıklarını derbi zaferi üzerine kurarken sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında ofansif ve hücum odaklı bir sistem ile oynayacak. Terim, hücumsal etkinliği arttırmak adına Halil Dervişoğlu ile birlikte Diagne-Muhammed ikilisinden birine daha 11'de görev verecek.


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