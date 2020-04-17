Galatasaray'a 110 milyonluk nefes

Sarı-kırmızılılarda bu 8 futbolcunun toplam maaş yükü euro bazında yaklaşık 14 milyon 725 bini bulurken lira bazında 110 milyon 963 bin’e tekabül ediyor. Galatasaray sözleşmesi biten hiçbir oyuncuyla yeni kontrat yapmazsa bütçeden 110 milyonluk bir yük kalkmış olacak. Ancak bu oyuncular içerisinde olmazsa olmazlar var.

Bunlardan biri Henry Onyekuru. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı yeniden kadroya katmak için elinden geleni yapacak. Donk’la da en az bir yıl daha sözleşme imzalayacak Cimbom, Lemina için de şartları zorlayacak. Galatasaray bu oyuncular yerine, Diagne, Babel gibi isimlerle yolları ayırmaya daha yakın.

Sözleşmesi bitecek oyuncular

Sözleşmesi bitecek oyuncular

Mariano 2.3 milyon euro

Nagatomo 2 milyon euro

Donk 1 milyon 895 bin euro

Seri 2.8 milyon euro

Lemina 2 milyon 50 bin euro

Onyekuru 650 bin euro

Andone 2.5 milyon euro

Selçuk İnan 4 milyon lira (530 bin euro)

TOPLAM

14 milyon 725 bin euro = 110 milyon 963 bin TL

(Ajansspor)

