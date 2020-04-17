Galatasaray'a 110 milyonluk nefes

Sarı-kırmızılılarda bu 8 futbolcunun toplam maaş yükü euro bazında yaklaşık 14 milyon 725 bini bulurken lira bazında 110 milyon 963 bin’e tekabül ediyor. Galatasaray sözleşmesi biten hiçbir oyuncuyla yeni kontrat yapmazsa bütçeden 110 milyonluk bir yük kalkmış olacak. Ancak bu oyuncular içerisinde olmazsa olmazlar var.
Bunlardan biri Henry Onyekuru. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı yeniden kadroya katmak için elinden geleni yapacak. Donk’la da en az bir yıl daha sözleşme imzalayacak Cimbom, Lemina için de şartları zorlayacak. Galatasaray bu oyuncular yerine, Diagne, Babel gibi isimlerle yolları ayırmaya daha yakın.
Sözleşmesi bitecek oyuncular
Sözleşmesi bitecek oyuncular
Mariano 2.3 milyon euro
Nagatomo 2 milyon euro
Donk 1 milyon 895 bin euro
Seri 2.8 milyon euro
Lemina 2 milyon 50 bin euro
Onyekuru 650 bin euro
Andone 2.5 milyon euro
Selçuk İnan 4 milyon lira (530 bin euro)
TOPLAM
14 milyon 725 bin euro = 110 milyon 963 bin TL
(Ajansspor)
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